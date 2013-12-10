" ساری " بیشترین شمار مصدومان تصادفات مازندران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه صرفا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود در این سازمان ثبت شده است اظهار داشت: در آبان ماه امسال، هزار و 414 نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه كردند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد كاهش داشت.

وی اظهار داشت: شهرستان هاي ساري با 296 ،بابل با 208 بيشترين و عباس آباد با 14 مورد كمترين آمار مصدومين تصادفات رانندگي در آن ثبت شده است.



مدير كل پزشكي قانوني استان مازندران افزود: تعداد 63 نفر (44 مرد و ما بقي زن )نفر براثر تصادفات رانندگي فوت شدند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد كاهش داشت.

عباسي با اشاره به اینکه بالاترین تعداد تلفات حوادث رانندگی در جاده های برون شهری اتفاق رخ داد، اظهار داشت: 46 مورد از مرگ های تصادفات در جاده های برون شهری، 14 نفر در تصادفات درون شهری، 3 نفر در جاده های روستایی گزارش شده است.

وي تصريح كرد: بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان هاي آمل با 14 و بابلسر ،سوادكوه هر كدام با 7 مورد و كمترين مربوط به شهرستان هاي فريدونكنارو نور هر كدام با يك فوتي ثبت شده است.

عباسي در تفكيك وضعيت متوفي افزود:در زمان وقوع تصادف 25 مورد افراد عابر،15 مورد راننده ، 11 مورد موتور سوار ،11 مورد سرنشين و يك مورد هم دوچرخه سوار قربانیان حوادث هستند.