کثرت نیروهای پشت میز نشین مهمترین چالش شهرداری آبادان است

فرشید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر چند که شهرداری نیروی مازاد دارد اما بیشتر آنها غیر کیفی و پشت میز نشین هستند، البته پشت میز نشینی بد نیست، مهم آنست که بتوانند کار کارشناسی و کیفی ارائه دهند که متاسفانه این گونه نیست.



وی افزود: اگر در بخش نظافت معابر شهری مشکل وجود دارد دلیلش همین کمبود نیروی خدماتی است که البته از معاون خدمات شهری شهرداری خواسته ایم تا با برنامه ریزی حداقل به طورماهانه کوچه ها را تمیز کند.



رئیس شورای شهر آبادان اظهار کرد: شهرداری با کمبود نیرو به عنوان نگهبان و آتش نشان نیز روبرو است از این رو از شهرداری خواسته ایم که تا حد ممکن نیروی پشت میز نشین نگیرد ضمن آنکه از اعضای شورا نیز خواسته شده تا از جابجایی نیروهای شهرداری خودداری کنند.



بهشتی از برون سپاری به عنوان بهترین راه حل برای گذر از برخی مشکلات نام برد و تصریح کرد: در موضوع برون سپاری (واگذاری کارها به بخش خصوصی) باید به گونه ای عمل کرد که پس از اتمام قرارداد آن شرکت، نیروهایش به بدنه شهرداری اضافه نشوند.



وی یادآور شد: پیشتر در شهرداری قراردادی به شیوه ای نادرست با یک شرکت مجری خدمات شهری بسته شد که پس از ثبت قرارداد تمام نیروهای آن به شهرداری اضافه شد و در حقیقت این مسئله نه تنها گره ای از مشکلات باز نکرد بلکه یک مشکل به مشکلات شهرداری آبادان نیز افزود.



رئیس شورای شهر آبادان گفت: از شهرداری خواسته ایم که اگر می خواهد برون سپاری انجام دهد این کار به نحوی باشد که به لحاظ قانونی نیروهای آن وبال گردن نشوند.



بهشتی افزود: در مبحث برون سپاری می تواند تعدیل نیرو صورت بگیرد اگر که درست انجام شود، در سایر شهرها این کار انجام و نتایج خوبی نیز در برداشته است.