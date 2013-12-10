به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج حاصل از آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می دهد بین تمامی اقلام مورد آمارگیری ˈاستادکار کابل کش فشارقویˈ با 12.2درصد و ˈبندکش کارهای سنگیˈ با 17 درصد دارای کمترین و بیشترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره قبل بوده اند.

همچنین مقایسه میانگین دستمزد ساعتی در این دوره با دوره مشابه سال قبل حاکی از آن است که کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به ˈراننده ماشین های لوله گذار - سایدبومˈ با 36.4 درصد و بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به ˈبندکش کارهای سنگیˈ با 46.6 درصد بوده است.