آمادگي براي فصل سرما در كردستان/400 دستگاه ماشين برف روبي آماده خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آغاز فصل سرما و اینکه استان کردستان از نظر جغرافیایی در منطقه کوهستانی و برف گیر قرار گرفته است، هر ساله در زمستان علیرغم تمام تمهیداتی که دستگاه های امدادی و جاده ای در نظر می گیرند مردم دچار بحران شده و بسیاری در برف و کولاک گرفتار می شوند.

با توجه به آغاز فصل سرما، بارندگی ها و یخبندان، متاسفانه میزان سوانح رانندگی ناشی از کاهش دمای هوا در محورهای مواصلاتی استان کردستان افزایش می یابد که دستگاه های امدادی و جاده ای هر سال همزمان با آغاز این فصل طرح زمستانی را به اجرا در می آورند.

امسال نیز همزمان با سراسر کشور طرح زمستانی پلیس راه ها و راهور فرماندهی انتظامی استان کردستان از روز 20 آذر ماه آغاز شده و تا 25 اسفند ماه در راستای افزایش انظباط ترافیکی و ارتقا سطح ایمنی معابر برف گیر و حادثه ساز ادامه دارد.

دستگاه های امدادی هلال احمر، فوریت های پزشکی و آتش نشانی و دستگاه های جاده ای پلیس راه، راه و شهرسازی و پایانه ها هر سال به صورت هماهنگ این طرح را برگزار می کنند تا بتوانند در مواقع بحران، مردم گرفتار در برف و کولاک را نجات دهند.

هماهنگی با اکیپ های برف روبی و امدادی و جلوگیری از انسداد معابر، روان سازی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور در هنگام بارندگی و بارش برف و اطلاع رسانی به موقع از وضعیت راه های استان و استان های مجاور از اهداف این طرح است.

مراسم نمادین و رزمایش آغاز طرح زمستانی پلیس راه ها و راهور فرماندهی انتظامی استان کردستان امروز با حضور تمامی دستگاه های مرتبط با این طرح در سنندج آغاز شد و اکیپ های امدادی و جاده ای از فردا به صورت رسمی در سطح جاده ها و نقاط حادثه خیز و گردنه های برف گیر مستقر می شوند.

آمادگی 100 تیم عملیاتی پلیس راه به صورت 24 ساعته در محورهای کردستان

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان صبح سه شنبه در مراسم نمادین و رزمایش آغاز این طرح گفت: در حوزه پلیس راه امسال 100 تیم عملیاتی به صورت شبانه روزی در محورهای مواصلاتی سطح استان آماده فعالیت هستند.

محمد آژنگ اظهار داشت: تمام پاسگاه های انتظامی بین جاده ای نیز در راستای خدمت رسانی و کمک به مردم در مواقع بحران آماده هستند و با تیم های امدادی و جاده ای همکاری لازم را دارند.

وی افزود: امیدواریم امسال میزان بارش برف و باران در این استان نسبت به سال های گذشته بیشتر شود اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر به موقع این اتفاقات مدیریت نشود به یک بحران تبدیل شده و مردم را دچار مشکل می کند.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان یادآور شد: همه دستگاه های خدمات رسان که نقشی در اجرای این طرح دارند آمادگی خود را اعلام کرده اند و امیدواریم با همکاری و تعاملی که بین این دستگاه ها وجود دارد مشکلی به وجود نیاید.

اطلاع رسانی به موقع حجم فعالیت نیروهای امدادی و جاده ای را کاهش می دهد

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان نیز در این رزمایش بیان کرد: این رزمایش تنها نمونه ای از کارهای و فعالیت هایی است که توسط دستگاه های امدادی و جاده ای در طول ایام سرما به منظور ارائه خدمت رسانی به مردم انجام می شود.

محمد صادق وجدی ادامه داد: پیش بینی های هواشناسی نشان می ده امسال نسبت به سال های گذشته از بارش بیشتری در سطح استان برخوردار خواهیم بود و همین مسئله باعث افزایش حجم فعالیت های دستگاه های حاضر در این طرح می شود.

وی گفت: اطلاع رسانی به موقع به مردم از طریق دستگاه های مرتبط و رسانه ها می تواند تا حدود زیادی حجم فعالیت های نیروهای امدادی و جاده ای را در زمان های بحران کاهش دهد.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان افزود: اگر هر دستگاهی بنا بر دستورالعمل های صادره وظایف خود را به درستی در مواقع لزوم انجام دهد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

آمادگی 26 تیم امدادی هلال احمر

همچنین مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: در راستای مشارکت در اجرای طرح زمستانی پلیس راه های استان، امسال 26 تیم امدادی جمعیت هلال احمر کردستان آمادگی لازم را برای ارائه خدمات درمانی و امدادی دارند.

حسن خدابنده لو با بیان اینکه 10 پایگاه ثابت جاده ای به صورت شبانه روزی آماده امداد رسانی هستند، ادامه داد: 15 تیم عملیاتی به صورت ثابت آماده فعالیت هستند و 11 تیم پشتیبان نیز آماده حضور و امداد رسانی در مواقع بحرانی هستند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح 500 نفر از امدادگر و نجات گر آموزش دیده حضور دارند، یادآور شد: بیش از 50 دستگاه خودروی کمک دار، آمبولانس و ست نجات در پایگاه های ثابت هلال احمر آمادگی لازم را برای ارائه هرگونه خدمت رسانی دارند.

400 دستگاه ماشین آلات آماده برف روبی جاده های کردستان هستند

مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان نیز در این رزمایش بیان کرد: در راستای برفروبی و پاکسازی محورهای مواصلاتی استان کردستان، 400 دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین امسال در جاده ها مستقر شده اند.

محمد راشد مدرس گرجی آگفت: 80 اکیپ راهداری در 30 راهدارخانه ثابت و سیار در راستای وظایف خود برای حضور در مواقع ضروری و جلوگیری از انسداد راه های مواصلاتی مستقر هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه استان کردستان در منطقه سردسیر و برفگیر قرار دارد، اکیپ های جاده ای از اول آذر ماه در محورهای مواصلاتی کردستان مستقر شده اند و تا کنون نیز سه بار جاده ها و گردنه های برفگیر را پاکسازی کرده اند.

38 پایگاه شهری و بین جاده ای فوریت های پزشکی فعال است

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 115 استان کردستان نیز در بخش دیگری از این رزمایش اظهار داشت: این مرکز در راستای انجام ماموریت های خود در طرح زمستانی امسال 38 پایگاه شهری و بین جاده ای را فعال کرده است.

سعید بیگلری با بیان اینکه این پایگاه ها به صورت شبانه روزی به صورت شیفتی آماده ارائه خدمات درمانی و امدادی هستند، ادامه داد: از مجموع این پایگاه ها 18 پایگاه به صورت ثابت و 20 پایگاه به صورت بین شهری فعال شده اند.

وی یادآور شد: امیدواریم با تلاش تمامی همکاران زیر مجموعه و سایر دستگاه های امدادی و جاده ای به بهترین نحو خدمات لازم را به مردم و مسافران ارائه دهیم.

امداد رسانی به پنج هزار مسافر در هفته گذشته

رئیس پلیس راه های استان کردستان نیز در این رزمایش بیان کرد: روز پنجشنبه و جمعه گذشته پس از بارش برف محورهای مواصلاتی سطح استان کردستان مسدود شده و بیش از پنج هزار مسافر در راه مانده در برف و کولاک ساماندهی و اسکان داده شدند.

رمضان نادری با بیان اینکه شرایط استان کردستان به دلیل موقعیت کوهستانی که دارد ویژه است و در اولین بارش پاییزی پنج شهرستان درگیر پاکسازی راه ها شدند، گفت: با پیش بینی دراز مدت هواشناسی امسال زمستانی با برودت سرمای زیاد و بارش زیاد همراه است.

وی افزود: در جاده های استان 21 گردنه اصلی و فرعی برف گیر هستند که طول تعدادی از آنها به 20 کیلومتر هم می رسد و این خود نشان از بالا بودن حجم کار در جاده های کردستان در فصول سرما است.

رئیس پلیس راه های کردستان اظهار داشت: استان کردستان یک استان کوهستانی است و تعامل و همکاری دستگاه های امدادی و جاده ای در شرایط بحران لازم است.

گفتنی است در پایان این رزمایش خودروهای امدادی و جاده ای پلیس راه، هلال احمر، فوریت های پزشکی، آتش نشانی و راه و شهرسازی رژه خودرویی را اجرا کردند.