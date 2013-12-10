بازديد دانش آموزان و دانشجويان از قرارگاه عملياتي لشگر 30

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که ظهر سه شنبه و به مناسبت 16 آذر برگزار شد ارشد نظامي آجا در استانهاي گلستان و مازندران گفت: دانشجويان گسترده ترين و اثر گذارترين طيف اجتماعي هر كشور محسوب مي شوند.

منصور خمري ابراز داشت: اين طيف به دليل برخورداري از از شاخص هاي ذاتي و ممتاز خود و همچنين استقلال در جريانات حزبي و جناحي كارآمدترين نيروها با پتانسيل بالا نسبت به ساير گروه ها و جريانات اجتماعي و سياسي كشور است.

وي افزود: همه رهبران دنيا جداي از نوع بينش دانشجويان بر جامعه ،نگاه ويژه اي نسبت به دانشجو و محافل علمي و همچنين نخبگان دارند.

فرمانده قرارگاه عملياتي لشگر 30 تصريح كرد: دانش آموزان و دانشجويان سرمايه هاي بي بديل كشور هستند كه همواره مطيع و پايبند به آرمانهاي امام راحل ،شهدا و مقام معظم رهبري بوده و با رصد تمامي حوادث و وقايع تلخي و شيريني آن را با نگاه عالمانه اي درك مي كنند.

وي ادامه داد: دانشجويان به عنوان نرم افزاري قوي در اعتلا و سربلندي كشوردر جهت رشد ،توسعه و اقتدار كشور تحت رهبري حكيمانه مي كوشند.

خمري بيان داشت:يقينا دانشجويان به عنوان يك تفكر علمي منشا اثرات و بركات فراواني در ملت ايران در عرصه هاي علمي،فرهنگي، اقتصادي و سياسي خواهند بود.

