ایجاد بستر فرهنگی مناسب لازمه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش صبح امروز در همایش آمران به معروف و ناهیان از منکر کوی های سازمانی ارتش در استان کرمان طی سخنانی، امر به معروف و نهى از منکر را از ضروریات ایمان و رستگارى در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: به همان اندازه که این فریضه باعث رستگاری انسان می شود، دست کشیدن از نهى از منکر و بى‏اعتنایى به رواج منکرات نیز جامعه را به سمت تباهى سوق می دهد.

نماینده ولی فقیه در ارتش، اجرای صحیح و منطقی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را لازمه حیات، بقا و سلامت جامعه عنوان و تصریح کرد: در این باره لازم است که مسئولین و تصمیم‏گیران، به مباحث مطرح شده از سوی رهبر فرزانه انقلاب(مدظله العالی) در خصوص تهاجم فرهنگی و عملیات روانی دشمنان حداکثر توجه را داشته باشند و با شناسایی نواقص و کمبودها در سطح جامعه، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

وی در ادامه به شیوه های گوناگون امربه معروف و نهی از منکر اشاره و درباره دوام و اثرگذاری هر چه بهتر این فریضه خاطرنشان کرد: باید آمران به معروف و ناهیان از منکر طوری رفتار کنند که مردم، اعمال آنان را گویاتر از سخنانشان ببینند تا در نهایت آنان را درکنار خود حس کنند نه در مقابل خود.

مقابله با انواع تهاجم فرهنگی دشمن با استفاده از فریضه امر به معروف و نهی از منکر یکی دیگر از مباحثی بود که حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم به آن اشاره و در این باره خاطرنشان کرد: درست است که ما جنگ فیزیکی نداریم اما امروز درگیر جنگ دیگری به نام تهاجم فرهنگی هستیم که در آن دشمن با تمام توان خود به میدان آمده، چراکه می داند جنگ فیزیکی با ایران اسلامی برایشان بسیار پرهزینه خواهد بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، مقابله با توطئه های دشمنان در زمینه های گوناگون فرهنگی و سیاسی را از اولویت های این سازمان برشمرد و افزود: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در سطح آجا به وی‍ژه برای خانواده های آنان برنامه های متنوع فرهنگی، قرآنی و همچنین طرح بصیرت را با جدیت دنبال می کند و امروز به لطف خدا شاهد به ثمر رسیدن این اقدامات در سطوح گوناگون آجا هستیم.

وی درپایان با اشاره به توافق صورت گرفته میان کشورمان و 1+5 اظهار داشت: به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ما حاصل ایستادگی ملت و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در این برهه از زمان است.

گفتنی است رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه حضور خود در استان کرمان ضمن بازدید از مراکز فرهنگی، مساجد و حسینیه های منازل سازمانی آجا، در جمع کارکنان وظیفه مرکز آموزش 05 و قرارگاه عملیاتی جنوب شرق کرمان نیز حضور یافت و در خصوص مسائل گوناگون فرهنگی و سیاسی با آنان به بحث و گفت و گو پرداخت.

همچنین در پایان این مراسم که با حضور و سخنرانی آیت الله جعفری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان کرمان و حجت الاسلام والمسلمین فراتی، معاون سازمان قضائی نیروهای مسلح در استان برگزار شد، از جمعی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و جوانان فعال این حوزه در کوی های سازمانی آجا تقدیر بعمل آمد