هزارو 910 مورد بازرسی از اصناف نهاوند انجام شده است

مجتبی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع هزارو 910 مورد بازرسی انجام شده 159 واحد صنفی متخلف به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند معرفی شدند که بیشترین مورد تخلف آنها کم فروشی، گران فروشی و عدم درجه قیمت بوده است.

رضایی افزود: در هشت ماه نخست سال جاری 510 مورد بازرسی از نانوایی های سطح شهر نهاوند انجام شده است که در این بازرسی ها 137 واحد نانوایی متخلف شناخته و برای برخورد و اعمال قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی بیان داشت: بازرسی های مدوام به منظور اعمال سیاست تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع با محوریت عدالت گستری، نظارت بر واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی انجام شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را با شماره تلفن 124 اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند مطرح کنند.

مجتبی رضایی افزود: تمامی واحدهای صنفی شهرستان نهاوند باید پروانه کسب داشته تا نظارت و بازرسی بر روی آنها 100درصد انجام شود در غیر این صورت مراکزی را که شرایط دریافت پروانه کسب را ندارند با کمک نیروی انتظامی جمع خواهند شد.

رضایی اظهار داشت: اجرای موفق طرح شبنم در بازار سبب کاهش قاچاق کالا و علاوه بر آن به ارتقا جایگاه کالا و محصولات داخلی شده است و از زمان اجرای این طرح تاکنون شاهد رضایت‌مندی مردم در شناخت کالاهای سالم و اطمینان برای خرید آنان بودیم.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر توزیع مواد غذایی و سایر کالاها و ساماندهی بازار از جمله اساسی‌ترین محورهای این مدیریت به شمار می‌رود گفت:با هرگونه تخلف احتمالی توسط بنگاه‌های اقتصادی بدون پروانه کسب نهاوند برخورد جدی خواهد شد.