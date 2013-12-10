وضعیت اقامه نماز در کشور مطلوب نیست/ بسیج پرچمدار نماز اول وقت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز در گردهمایی «یاوران نماز» که با حضور فرماندهان پایگاه های مقاومت سپاه تهران(ویژه خواهران) در روز سه شنبه 19 آذرماه برگزار شد، طی سخنانی به اهمیت اقامه نماز اول وقت پرداخت و گفت: در کشور ما وضع نماز مطلوب نیست و نیاز به یک نهضت و تبلیغات وسیع دارد. کشورهایی که ما شاید قبولشان هم نداریم در این مورد به ما خرده می گیرند که چرا نماز در جمهوری اسلامی ایران باید این چنین وضعی داشته باشد و حتی اذان حلقومی در ایران نادر باشد.



وی با اشاره به اهمیت نماز اول وقت، اذان را تلفن خدا توصیف کرد و افزود: اگر به نماز اول وقت اهمیت ندهید باید در ایمانتان شک کنید چراکه قرآن در توصیف مؤمنان می فرماید: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ... مؤمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود خوف بر دلهاشان چيره گردد و چون آيات خدا بر آنان خوانده شود ايمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند. اگر صدای اذان آمد و بازاری در حجره اش و کارمند در محل کارش و خانه دار و... مشغول به کار خود شدند و تکان نخوردند در ایمانشان باید شک کنند. ما با خط کش قران فاصله داریم و باید از یک جا نهضت احیای نماز اول وقت و جماعت را شروع کنیم و تصمیم گرفتیم این مسئله را از بسیج شروع کنیم.



حجت الاسلام قرائتی خطاب به فرماندهان پایگاه های مقاومت سپاه تهران گفت: شما پرچمدار نماز شوید و آن را هم از خانه هایتان و از مسجد محلتان و از پایگاه بسیج خود آغاز کنید و اگر یک میلیون آدم در ایران تصمیم بگیرند نماز را اول وقت بخواند قطعا برکاتی برای جامعه به همراه خواهد داشت.



وی با اشاره به روایاتی از سیره پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) در اهمیت نماز اول وقت در هر شرایطی حتی در میدان جنگ، بر پیروی امام خمینی از سیره این بزرگان با نقل خاطره ای از حاج احمدآقا پرداخت و گفت: روزی که شاه فرار کرد یک روز تاریخی بود و چند صد خبرنگار و عکاس و فیلمبردار جمع شدند تا سخنرانی امام را پوشش بدهند و امام چند جمله ای گفتند و همین که مطلع شدند وقت نماز شده است به یکباره سخنرانی خود را خاتمه دادند، و ملاحظه نکردند که حالا چه می شود. این نشان می دهد که هرچه ایمان به خدا بیشتر باشد، زمین برای آن فرد کوچکتر می شود. اینکه امام(ره) فرمود" آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند" به دلیل این بود که خداوند در نزد او بزرگ است و غیرخدا کوچک است.



رئیس ستاد اقامه نماز تصریح کرد: اگر شما که فرمانده پایگاه های بسیج و سپاه هستید وارد موضوع نماز شوید آنگاه می توانید تأثیرگذار باشید. مردم به شما نگاه می کنند و شما هم به بزرگان خود نگاه می کنید. پس باید از خودتان شروع کنید.



وی با اشاره به تأثیرپذیری کودک از والدین خود، بر اقامه نماز همراه با زیبایی تأکید کرد و افزود: قرآن هیچ جا نمی گوید که زینت با خود همراه کن اما تنها در هنگام نماز بر زینت داشتن تأکید می فرماید. در این مسیر باید مطالعه کنید و با سؤالات بچه ها و جوانان آشنا باشید. سؤالات متداولی در حوزه نماز از شما پرسیده خواهد شد از جمله اینکه چرا نماز می خوانی؟ قرآن برای اقامه نماز 4 دلیل را ذکر می کند؛ اول آنکه نماز تشکر از خداست. سؤال می کنند که آیا خدا به تشکر ما نیازی دارد؟ خیر. مثل این است که اگر مهندسی به شما بگوید که خانه خود را رو به خورشید بسازید آیا خورشید نیاز به شما دارد؟ اگر همه عالم خانه های خود را پشت به خورشید بسازند آیا چیزی از خورشید کم می شود؟ این برای خود ما مفید است که از خورشید نور و گرما را دریافت کنیم. قرآن وقتی می گوید که مزد رسالت اهل بیت(ع) باشد در ادامه می فرماید «وما سئلتکم من اجر فهو لکم» این به نفع خودتان است. خدا به تشکر ما نیاز ندارد و همه هستی در حال تسبیح الهی هستند.



حجت الاسلام قرائتی افزود: باز به شما می گویند که من خودم به روش خودم از خدا تشکر می کنم. جواب این است که از آنها بپرسید نظم بهتر است یا بی نظمی؟ خب، اسلام خواسته است که نمازمان نظم داشته باشد و اگر هر کسی بخواهد هرجور دلش می خواهد نماز بخواند و تشکر کند از نماز یک دقیقه ای تا چندین ساعته متغیر می شود. باز می پرسند چرا باید نماز را عربی خواند؟ پاسخ: تمام خلبانهای دنیا در هرجا که باشند به یک زبان یعنی انگلیسی صحبت می کنند و اسلام خواسته است که همه مسلمانان یک زبان مشترک داشته باشند. ممکن است سؤال کنند که چرا 5 وعده نماز بخوانیم؟ جواب این است که انسان زود غافل می شود و برای همین نیاز به تذکر و یادآوری دارد. سؤال می کنند که چرا کشورهایی که نماز می خوانند عقب مانده هستند اما کشورهایی که نماز نمی خوانند پیشرفته هستند؟ پاسخ این است که خداوند هم فرموده «واعلمو» و هم فرموده است «واعبدوا» و هر دوی اینها باید با هم همراه باشد تا مؤثر واقع شود.



وی در پاسخ به این سؤال که بنا بر آیه «ان الصلاة تنهی عن الفحشا و المنکر» چطور برخی که نماز می خوانند اهل فحشا هم هستند؟ گفت: خداوند نفرموده است که ان الصلاة تمنع و یا مانعة و نمی گوید که نماز مانع فحشا می شود بلکه می فرماید نماز پرهیز می دهد و نهی می کند.



حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه کمالی نیست مگر اینکه در نماز باشد، بر ضروت بسیج همگانی برای احیای اقامه نماز اول وقت و جماعت تأکید کرد و افزود: شما در حوزه بسیج خیلی تلاش کنید سرلشکر می شوید ولی من می خواهم شما را به درجه بالاتری مژده بدهم همانطور که در مورد اباعبدالله الحسین(ع) می گوییم " اشهد انك قد اقمت الصلاه و آتيت الزكاه و امرت بالمعروف و نهيت عن المنكر و جاهدت في الله حق جهاده" در اینجا نماز بر جهاد مقدم شده است و شما می توانید یاوران نماز باشید و اگر شما معلم و پرچمدار نماز شوید، به جایگاه والایی دست پیدا می کنید.