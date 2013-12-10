همایش علمی-پژوهشی امام رضا(ع) شهریور 93 در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمیزنگنه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جزئیات برگزاری همایش علمی-پژوهشی امام رضا (ع) اظهار داشت: این همایش از سری برنامههای جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) قرار است همزمان با دهه کرامت در کرمانشاه برگزار شود.
وی افزود: همایش علمی- پژوهشی امام رضا (ع) در آئینه معاصر در دو بخش مطالعات نظری و مطالعات ادبی برگزار خواهد شد.
رحیمی زنگنه یادآور شد: این همایش در سه سطح اساتید، محققان، پژوهشگران، دانشجویان و طلاب و همچنین سطح نوقلمان برگزار می شود و جوایز ویژه ای برای هر سطح در نظر گرفته شده است.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، تبیین بازتاب سیمای امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی در آیینه ادبیات معاصر و جمعآوری نقد و بررسی آموزه های فرهنگ رضوی در ادبیات معاصر را از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.
رحیمی زنگنه خاطرنشان کرد: شناخت ادب معاصر آیینی و متعهد در معرفی ابعاد شخصیت امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی، نقد و بررسی جلوههای ادبی و هنری فرهنگ رضوی در آیینه ادبیات معاصر ایران و معرفی نقش امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی در تحول و تطور ادبیات معاصر ایران را از دیگر اهداف برپایی جشنواره علمی-پژوهشی امام رضا(ع) عنوان کرد.
وی در پایان گفت: علاقهمندان شرکت در همایش میتوانند برای دریافت فایل فراخوان به سایت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به آدرس Kermanshah.farhang.gov.ir مراجعه کنند.
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