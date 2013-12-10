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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

رحیمی زنگنه:

همایش علمی-پژوهشی امام رضا(ع) شهریور 93 در کرمانشاه برگزار می شود

همایش علمی-پژوهشی امام رضا(ع) شهریور 93 در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: همایش بزرگ علمی-پژوهشی امام رضا(ع) در آئینه ادبیات معاصر، شهریور ماه سال آینده به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی‌زنگنه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جزئیات برگزاری همایش علمی-پژوهشی امام رضا (ع) اظهار داشت: این همایش از سری برنامه‌های جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) قرار است همزمان با دهه کرامت در کرمانشاه برگزار شود.

وی افزود: همایش علمی- پژوهشی امام رضا (ع) در آئینه معاصر در دو بخش مطالعات نظری و مطالعات ادبی برگزار خواهد شد.

رحیمی زنگنه یادآور شد: این همایش در سه سطح اساتید، محققان، پژوهشگران، دانشجویان و طلاب و همچنین سطح نوقلمان برگزار می شود و جوایز ویژه ای برای هر سطح در نظر گرفته شده است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، تبیین بازتاب سیمای امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی در آیینه ادبیات معاصر و جمع‌آوری نقد و بررسی آموزه ­های فرهنگ رضوی در ادبیات معاصر را از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

رحیمی زنگنه خاطرنشان کرد: شناخت ادب معاصر آیینی و متعهد در معرفی ابعاد شخصیت امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی، نقد و بررسی جلوه‌های ادبی و هنری فرهنگ رضوی در آیینه ادبیات معاصر ایران و معرفی نقش امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی در تحول و تطور ادبیات معاصر ایران را از دیگر اهداف برپایی جشنواره علمی-پژوهشی امام رضا(ع) عنوان کرد.

وی در پایان گفت: علاقه‌مندان شرکت در همایش می‌توانند برای دریافت فایل فراخوان به سایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به آدرس Kermanshah.farhang.gov.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 2192756

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