عوارض جبران ناپذیر استفاده افراد غیر متخصص از دستگاههای الکتروتراپی در درمانهای فیزیوتراپی

خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل ابراهیمی افزود: متاسفانه بعضاً شاهد استفاده افراد غیر متخصص از دستگاههای الکتروتراپی به عنوان بخشی از درمان های فیزیوتراپی هستیم ، که این استفاده ناآگاهانه و بدون توجه به فرکانس و شدت مورد نیاز در این دستگاهها جواب عکس داده و ارمغان ناخوشایندی را برای بیماران ایجاد میکند که به عنوان مثال در افرادی که دچار فلج صورت شده اند این امر منجر به تشدید کجی صورت در بیمار می گردد.

وی تاکید کرد: کسانی که از این دستگاهها برای بیماران استفاده می کنند می بایست در این زمینه مهارت لازم و آکادمیک داشته باشند که این امر در حیطه تخصصی فیزیوتراپی می باشد و چه بسا استفاده غیر تخصصی منجر به عوارضی چون کج شدن صورت ، بسته شدن چشم ، افتادگی ابروها ، اختلال در چین های صورت ، کجی لبها و اختلال در بلع در بیمار می گردد که این مشکلات به خصوص در بانوان باعث ایجاد مشکلات و مسائل اجتماعی از جمله گوشه گیری، انزوا و دوری از محیط های اجتماعی می گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: دستگاههای الکتروتراپی نقش بسیار مهمی در کاهش درد و التهاب در نقاط مختلف بدن بیمار داشته و همچنین به ترمیم بافت های آسیب دیده کمک می کند و با ایجاد آرامش در بیمار بازگشت وی را به زندگی و محیط کار امکان پذیر می کند ، چراکه تا زمانی که شخص درد داشته باشد کیفیت و کمیت کارش تنزل می یابد.

ابراهیمی استفاده از دستگاههای الکتروتراپی را کمک به کاهش اولیه درد در بیمار عنوان کرد و افزود: پس از این مرحله فیزیوتراپیست می تواند با کمک تمرین درمانی ، مهارت های دستی و انجام حرکات کششی برای عضلات و اندام آسیب دیده به تقویت آنها کمک کند تا درمان بیمار به مهمترین شکل انجام پذیرد و بیمار به زندگی عادی و سلامت کامل باز گردد.

وی یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر شاهد افزایش تولیدات داخلی در زمینه ساخت و تولید تجهیزات الکتروتراپی و فیزیوتراپی توسط شرکتهای تولید کننده تجهیزات توانبخشی و مهندسی پزشکی هستیم که مجموعه ای از این تولیدات و پیشرفتهای حاصل شده در این زمینه در حاشیه برگزاری دومین سمینار تازه های الکتروتراپی که از 19 تا 20 دی ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود، به نمایش در خواهد آمد .

