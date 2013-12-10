به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل‌هاشم پیش از ظهر سه‌شنبه در گردهمایی آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: فریضتین از جمله دستوراتی است که در دین مبین اسلام به ان توجه فراوان شده است.

وی ادامه داد: امروز دشمنان در جنگ نرم از طرق مختلف سعی در ضربه زدن به نظام دارند و اعتقادات دینی و فرهنگ جامعه در راس حملات آنها قرار دارد.

حجت الاسلام آل هاشم بر لزوم آگاه سازی جامعه نسبت به توطئه ها و دسیسه های دشمنان تاکید و تصریح کرد: باید به طور جد در بحث مقابله با تهاجم فرهنگی وارد شویم.

وی با تاکید بر لزوم مقابله با مدگرایی ابراز داشت: اشاعه فحشا، ترویج فساد و همچنین ترویج مصرف مواد مخدر از جمله مواردی است که دشمنان برای ضربه‌زدن به فرهنگ به کار می گیرند.

حجت الاسلام آل هاشم گفت: یکی دیگر از اهداف دشمنان تفرقه افکنی بین شیعه و سنی است که بر ماست با اتحاد همدلی اجازه نهیم که دشمنان بین امت اسلامی تفرقه افکنی کنند.

این مسئول ادامه داد: در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به صورت تذکر لسانی باید همه افراد جامعه ورود پیدا کنند و انجام فرضیتین باید به گونه ای باشد که شخصیت فرد حفظ شود.

وی با تاکید بر لزوم عملی شدن اموزه های قرآنی در جامعه گفت: ارزش های دینی باید در جامعه ترویج پیدا کند و انس گرفتن با دین و قرآن می تواند در ایجاد جامعه ای پاک و متعالی بسیار تاثیرگذار باشد.