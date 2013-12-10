70 کیلوگرم مواد مخدر در محورهای ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی 48 ساعت گذشته ماموران انتظامی استان در چهار عملیات ویژه موفق به کشف 70کیلوگرم مواد مخدر شدند.

وی بیان کرد: این میزان مواد مخدر توسط پاسگاه تنگ سرخ بویراحمد، پاسگاه انتظامی میمند در دنا، ماموران پلیس گچساران و پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شد.

غلام زاده عنوان کرد: مواد مخدر کشف شده از نوع حشیش بوده و شش نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی افزود: چهار خودروی حامل این مواد که قصد انتقال آن به استانهای همجوار را داشتند نیز توقیف شدند.

فرمانده انتظامی استان همچنین از کشف کالای قاچاق به ارزش 130میلیون ریال در شهر یاسوج خبرداد.

غلام زاده عنوان کرد: این محموله شامل 20کارتن آدامس موزی، یک هزار و 50پاکت چای و 20بسته نیم کیلویی چای خارجی بوده که از یک خودروی سمند در کمربندی یاسوج به اصفهان کشف شد.

وی یادآور شد: این محموله از استانهای جنوبی بارگیری شده و به مقصد تهران در حرکت بود.