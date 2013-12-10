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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۲

کیخایی در گفتگو با مهر:

 9 کارخانه آرد در سیستان و بلوچستان فعال است/ تعطیلی 3 کارخانه پس از هدفمندی یارانه‌ها

 9 کارخانه آرد در سیستان و بلوچستان فعال است/ تعطیلی 3 کارخانه پس از هدفمندی یارانه‌ها

زاهدان- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه 11 گفت: در حال حاضر تعداد 9 کارخانه آرد در سیستان و بلوچستان فعال است.

غلامعلی کیخایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تعداد 12 کارخانه آرد تا پیش ازهدفمندسازی یارانه‌ها در استان فعال بودند که به دلیل عدم توانایی در رقابت و فرسودگی تجهیزات تعداد 3 کارخانه تعطیل شد.

کیخایی اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث رقابت در کیفیت آرد شد و کارخانجاتی که دارای دستگاه های فرسوده و قدیمی بودند به دلیل عدم تولید آرد باکیفیت از چرخه رقابت حذف شده و به حالت تعطیل در آمدند.

وی اظهار داشت: درحال حاضر تعداد 3 کارخانه آرد در زابل، چابهار و خاش به طور کامل غیر فعال است.

کیخایی ظرفیت سیلوهای استان را  250 هزار تن عنوان کرد و گفت: از این رقم تعداد 100 هزار تن در اختیار بخش دولتی و 150 هزار تن نیز در اختیار بخش خصوصی تعلق دارد.

وی نرخ تضمینی خرید هر کیلو گندم را 8 هزار ریال عنوان کرد و افزود: این نرخ در سال آینده به 10 هزار و 500 ریال افزایش خواهد یافت.

کیخایی اظهار داشت: در سال جاری به دلیل افزایش نرخ خرید گندم در بخش خصوصی  کشاورزان تمایل بیشتری به فروش گندم به این بخش داشتند.

کد مطلب 2192762

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