غلامعلی کیخایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تعداد 12 کارخانه آرد تا پیش ازهدفمندسازی یارانه‌ها در استان فعال بودند که به دلیل عدم توانایی در رقابت و فرسودگی تجهیزات تعداد 3 کارخانه تعطیل شد.

کیخایی اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث رقابت در کیفیت آرد شد و کارخانجاتی که دارای دستگاه های فرسوده و قدیمی بودند به دلیل عدم تولید آرد باکیفیت از چرخه رقابت حذف شده و به حالت تعطیل در آمدند.

وی اظهار داشت: درحال حاضر تعداد 3 کارخانه آرد در زابل، چابهار و خاش به طور کامل غیر فعال است.

کیخایی ظرفیت سیلوهای استان را 250 هزار تن عنوان کرد و گفت: از این رقم تعداد 100 هزار تن در اختیار بخش دولتی و 150 هزار تن نیز در اختیار بخش خصوصی تعلق دارد.

وی نرخ تضمینی خرید هر کیلو گندم را 8 هزار ریال عنوان کرد و افزود: این نرخ در سال آینده به 10 هزار و 500 ریال افزایش خواهد یافت.

کیخایی اظهار داشت: در سال جاری به دلیل افزایش نرخ خرید گندم در بخش خصوصی کشاورزان تمایل بیشتری به فروش گندم به این بخش داشتند.