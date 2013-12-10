برپایی رزمایش طرح زمستانه/ 3500 کیلومتر از راههای مازندران برفگیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر محمد نزاد ظهر سه شنبه در نشست مشترک با راه و شهرسازی خاطرنشان ساخت: اطلاع رساني و آموزش درست به مردم و مسافرين براي سفر در فصل زمستان و مقابله با شرايط سخت بسيار مؤثر و كارساز خواهد بود.



وي با تأكيد بر اصل خدمت رساني به مردم ومسافران يادآور شد: سال گذشته 12 نفر از هموطنان ما در محورهاي برفگير دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند لذا اميدوارم با برپايي چنين نشستها و جلسات اثر بخشي در سال جاري اين عدد به صفر برسد.

سرهنگ محمد نژاد در خصوص انسداد محورها در زمستان اظهار داشت: هرگونه انسداد در سطح محورها بايد با هماهنگي و تصميم گيري دوسويه راه و شهرسازي و پليس راه باشد چرا كه اين مهم علاوه بر ايجاد شرايط مطلوب براي برقراري ترددي ايمن و روان باعث جلوگيري از اتلاف زمان و عدم تداخل در سفر براي كاربر جاده اي مي شود.

وي در خصوص برپايي رزمايش طرح زمستانه 92 عنوان كرد : با توجه به برپايي اين نشست وهماهنگي به عمل آمده ، اميدواريم رزمايش امسال با حضور فعال و با اقتدار دستگاه هاي امداد و نجات جاده اي برگزار شود.

وي ياداور شد: برنامه ريزي براي حفظ ايمني وجريان پيوسته ترافيك در زمستان از درجه بالايي از اهميت و حساسيت برخوردار است.وي با تأكيد بر ايجاد تعامل و همدلي و وحدت رويه براي خدمت رساني و ارائه خدمات بهنگام وجود برنامه ريزي مناسب را ضروري دانست و افزود : گروههاي راهداري ـ پليس راه و امداد و نجات جاده اي بايد با تقويت و هم پوشاني ، نقاط ضعف را شناسايي و براي تبديل آن به نقاط قوت بمنظور بهره گيري در راستاي خدمت بهتر استفاده نمايند.



علی اسد مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز تصريح كرد: با توجه به كمبودهاي اعتباري و امكانات ، عشق خدمت به مردم است كه همه ما را براي انجام خدمتي خالصانه ترغيب مي کند.

مديركل راه و شهرسازي استان در خصوص استقرار نيروهاي راهداري اين اداره كل در سطح محورهاي برفگير اظهار داشت: در طول 10 هزار و 155 كيلومتر راه اصلي ، فرعي و روستايي مازندران 20 راهدارخانه ثابت و سيار فعاليت كرده كه 291 نفر از راهداران سخت كوش در قالب 33 اكيپ راهداري زمستاني و با 220 دستگاه ماشين آلات راهداري در سه هزار و 500 كيلومتر از راههاي برفگير و كوهستاني استان به انجام فعاليت هاي راهداري زمستاني می کنند.