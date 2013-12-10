18 نماینده خواستار تجدید نظر رئیس جمهور درباره ادامه کار ظریف شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ضرغام صادقی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد که مهمترین این تذکرات به این شرح است:



توکلی،‌ حسینی و نظری مهر نمایندگان الیگودرز و قائمشهر و کردکوی در تذکر به رئیس جمهور خواستار توجه به مناطق محروم و رفع تبعیض تامین بودجه کافی و ایجاد امکانات عادلانه در بودجه 93 شدند.



بیرانوند و رحماندوست نمایندگان بروجرد و تهران در تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر رسیدگی به فرایند انتقال اجساد خواننده‌های ضد انقلاب و ضدایرانی به کشور و دفن آ‌نها در قطعه هنرمندان با بودجه بیت المال تاکید کردند.



امامی نماینده گرگان در تذکر به وزیر امور اقتصاد ودارایی خواستار تامین منابع سرمایه در گردش واحدهای تولید در سرمایه بانک عامل شد.



اکبریان و حسینی نمایندگان کرج و قصر شیرین در تذکر به وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت پرداخت سرانه مدارس و اضافه‌کاری و طلب‌کاری معوقه فرهنگیان تاکید کرد.



شوهانی و احمدی نمایندگان ایلام و دهلران در تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به عدم هماهنگی در خصوص انتخاب مدیرکل کتابخانه‌های استان توسط نهاد کتابخانه‌های کشور تذکر داد.



نیاز آذری و احمدی لاشکی نمایندگان بابل و نوشهر در تذکر به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت خواستار خرید تضمین مرکبات کشاورزان مازندران در جهت حمایت از تولید داخلی شدند.



18 نماینده در تذکر به رئیس جمهور برای تجدید نظر جهت ادامه خدمت ظریف وزیر امورخارجه به علت مواضع‌ وی در برابر دشمنان و نادیده گرفتن امنیت و عزت ملی انتقاد کردند.



54 نماینده مجلس نیز در تذکر به وزیر خارجه نسبت به آنچه وادادگی وزیر امور خارجه در برابر تجهیزات نظامی دشمن شماره یک ملت ایران و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی خواندند، تذکر دادند.



