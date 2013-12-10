ماجرای صندلی لرزان شهرداری 90 ساله خرم آباد/ صدای رئیس کل دادگستری هم درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درخواست عده ای از اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد از رئیس کل دادگستری استان مبنی بر کمک به ایفای وظایف قانونی شورای شهر در خصوص انتخاب شهردار، رئیس کل دادگستری استان از دبیرخانه شورای حل اختلاف خواست موضوع را در دستور کار و رسیدگی قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان و رئیس شورای قضایی استان در این راستا ظهر سه شنبه در جلسه شورای قضایی استان، اداره کل بازرسی استان را مامور رسیدگی به تخلفات اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد از مقررات قانونی و ارائه گزارش آن به مقامات مسئول کرد.

هشدار رئیس کل دادگستری لرستان در زمینه انحلال شورای شهر خرم آباد

جعفر بدری در این جلسه اظهار داشت: شهروندان از لحظه تولد تا هنگام مرگ و کفن و دفن با خدمات شهری سر و کار دارند و نمی توانند برای رفع مشکلات موجود و جبران کارهای عقب مانده دست روی دست بگذارند تا اعضای شورای شهر به توافق برسند.

وی ادامه داد: ادامه اختلافات موجود، برنامه نگهداری و بهبود محیط شهری و ارائه خدمات اجتماعی را با مشکل مواجه می کند.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهلت سه ماه شورای شهر برای انتخاب شهردار تصریح کرد: تعیین سرپرست برای انتخاب شهردار به توافق برای یک دوره سه ماهه مجاز است و بعد از آن باید اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار به توافق برسند.

وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد فقط دوماه فرصت دارند تا با کنار گذاشتن اختلافات نسبت به امور جاری که در شرح وظایف شوراها آمده اقدام کنند در غیر این صورت موضوع در شورای حل اختلاف مطرح و چنانچه شورای حل اختلاف تشخیص دهد اختلاف موجود بین اعضای شورای شهر موجب اختلال در ایفای وظایف قانونی شورای شهر شده به طور قطع حکم به انحلال آن صادر خواهد کرد.

بنابر این گزارش براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در خصوص اختلاف در انتخاب شهرداران به منظور رسیدگی به شکایات قانونی مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراهای شهر هیئتهایی به نام هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در مراکز استان تشکیل و هرگاه شورای اسلامی شهر اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور انجام دهد موضوع برای انحلال شورای شهر به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می شود و چنانچه هیئت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی کند و در صورت احراز انحراف هریک از شوراها، آن را منحل می کند.

عمر کوتاه فعالیت شهرداران خرم آباد

عمر کوتاه فعالیت شهرداران در خرم آباد در حالیست که در دوره جدید فعالیت شورای اسلامی شهر خرم آباد انتظار می رفت شاهد پایانی بر جدالهای همیشگی در انتخاب شهردار باشیم، موضوعی که در نخستین انتخاب اعضای شورای جدید به چشم نیامد تا سالی که نکوست از بهارش پیدا باشد.

این در حالیست که در جریان فعالیت دوره سوم شوراهای اسلامی شهر خرم آباد نیز شاهد کشمکشها در انتخاب شهردار بودیم به طوریکه در مدت زمان فعالیت این دوره از شورا نزدیک به پنج شهردار و چند سرپرست شهرداری در ساختمان خیابان حافظ رفت و آمد داشتند.

اگر بخواهیم این فرآیند را در طول سالهای اخیر بازخوانی کنیم به طور دقیق از تاریخ نهم اردیبهشت ماه سال 86 خرم آباد شاهد رفت و آمد بی وقفه شهرداران بوده است تا برنامه توسعه و عمران شهری در جابجایی شهرداران خلاصه شود.

از محمد خدامی تا یحیی عیدی بیرانوند

محمد خدامی نخستین شهرداری بود که در ابتدای آغاز به کار دور جدید شوراهای اسلامی شهر بر صندلی شهرداری تکیه زد تا کمتر از چندین ماه در دی ماه سال 87 با استعفا از کرسی شهرداری میدان را خالی کند.

پس از آن و گذشت چند ماه با فشارهای صورت گرفته از سوی مسئولان تکلیف شهردار جدید خرم آباد پس از مدتها جدال روشن شد و حشمت الله امیری در پانزدهم تیرماه سال 88 به عنوان شهردار جدید خرم آباد منصوب شد.

و اما صندلی شهرداری خرم آباد به شهردار جدید این شهر وفا نکرد تا حشمت الله امیری در سانحه رانندگی در کمتر از یکماه بعد جان خود را از دست دهد.

به هر حال پس از این حادثه جلسه شورای شهر برای انتخاب سرپرست جدید شهرداری تشکیل شد و در روز سیزدهم مهرماه سال 88 در جلسه یکصد و چهل و هفتم شورای شهر خرم آباد قدرت الله ترابی نژاد به عنوان شهردار جدید خرم آباد انتخاب و برای تایید به وزارت کشور معرفی شد.

این در حالی است که در فاصله ایجاد شده تا انتخاب شهردار جدید خرم آباد دو سرپرست شهرداری به خود دید تا شمار سرپرست ها در این مدت به چهار نفر برسد.

و در نهایت پس از گذشت دو ماه و عدم تایید گزینه پیشنهادی شورا از سوی وزارت کشور مسئولیت شهرداری خرم آباد به وحید رشیدی رسید که البته صندلی بی وفای شهرداری به رشیدی نیز چندان وفا نکرد تا شاهد استعفای وی باشیم.

پس از آن شورای شهر خرم آباد مسعود مختاری را به جای وحید رشیدی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد ولی با توجه به اینکه مختاری دارای سمت مدیر کل دفتر امور شهری استانداری بود حضور وی در شهرداری خرم آباد با حفظ سمت مورد موافقت استاندار وقت قرار نگرفت و این امر موجب شد تا شورای اسلامی شهر خرم آباد بازهم برای انتخاب شهردار خرم آباد وارد شور شود.

شهرداری خرم آباد؛ 89 سال سابقه و دیگر هیچ

در نهایت پس از پنج روز بلاتکلیفی خرم آباد در نبود شهردار در جلسه شورای اسلامی شهر خرم آباد که با حضور هر 9 نفر اعضای شورای شهر دوره سوم برگزار شد با پنج رای موافق و البته شکننده محمد حسین پور به سمت سرپرستی شهرداری خرم آباد انتخاب شد.

این در حالیست که مدت سرپرستی حسین پور نیز چندان دوامی نداشت تا هرمز نصیری در اردیبهشت ماه سال 91 به عنوان شهردار خرم آباد در مراسمی با حضور استاندار لرستان، اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد و مدیران دستگاههای اجرایی معرفی شود.

و اما عمر مدیریت هرمز نصیری نیز به دو سال نرسید تا چهارم آذرماه سالجاری شهرداری خرم آباد شاهد معارفه نخستین سرپرست شهرداری در دوره جدید فعالیت شورای اسلامی دوره چهارم شهر خرم آباد باشد، سرپرستی که حداکثر می تواند سه ماه بر صندلی شهرداری خرم آباد تکیه کند و باید در این فاصله شورای شهر نسبت به انتخاب شهردار جدید مرکز لرستان اقدام کنند.

شهرداری خرم آباد در سال 1303 تاسیس شده و علی رغم نزدیک به 89 سال سابقه همچنان با مشکلات عدیده ای مواجه است.