اختصاص غرفه ویژه مطبوعات و رسانه ها در چهارمین نمایشگاه کتاب البرز

به گزارش خبرنگار مهر صبح دوشنبه نخستین نشست خبری مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد البرز با محوریت برگزاری « چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب البرز» در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

سیدموسی حسینی کاشانی در نشست خبری خود با جمعی از اصحاب رسانه، کتاب را یکی از ابزارهای فرهنگی برای انتقال پیام دانست و گفت: همه بزرگان نیز به این امر اذعان دارند که کتاب جایگاه ویژه ای در امر فرهنگسازی دارد.

وی با بیان اینکه تفاوت فاحشی بین گفته ها با نوشته ها است، افزود: جایگاه نویسندگی امروز روشن و مشخص است و نویسندگان باید با اشراف به این مهم، ارزش قلم و نوشته های خود را بدانند و واقف باشند که در چه مسیری گام برداشته اند.

مدیرکل ارشاد البرز در ادامه، برگزاری چهارمین نمایشگاه کتاب البرز را حرکت بزرگ فرهنگی دانست و به برنامه های چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب در البرز اشاره کرد.

وی بابیان اینکه ناشران البرزی در نمایشگاه مورد حمایت قرار گرفته اند، افزود: یکی از سیاست های جدی این اداره کل با برقراری تفاهم نامه های منعقد شده ارائه 20 درصدی تخفیف به ناشران بوده است.

کاشانی عنوان کرد: به همین منظور علاقمندان به تازه های نشر در این نمایشگاه با 50 درصد تخفیف کتاب های ناشران البرزی را خریداری می کنند.

وی یادآور شد: در چهارمین نمایشگاه کتاب البرز آسیب شناسی هایی نیز در مقایسه با سایر نمایشگاه های کتاب استان که در دوره های گذشته برگزار شد، صورت گرفته است تا با کمترین کاستی و خلاء ها شاهد برگزاری این رویداد فرهنگی باشیم.

کاشانی در ادامه با اشاره به یکی از آسیب های دوره های گذشته یادآور شد: اینگونه مرسوم است که در برخی از نمایشگاه ها، کتاب های خارج از غرفه مشخص در غرفه های متعددی عرضه می شود و همین امر موجب سرگردانی خریداران کتاب خواهد شد، از این رو برنامه ریزی داشتیم که کتاب از غرفه های خود به غرفه های دیگری جابجا نشود.

اختصاص غرفه مطبوعات در استان البرز

این مسئول در ادامه از اختصاص غرفه اصحاب رسانه نیز خبر داد و گفت: در این غرفه مطبوعات و نشریات استان به منظور آشنایی هر چه بیشتر در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی زمان برگزاری چهارمین نمایشگاه کتاب البرز را اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه 23 تا 29 آذر ماه در میدان امام حسین (ع) پارک شهید چمران ، با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری البرز، شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج، نهاد کتابخانه های عمومی استان، کانون پرورش فکری کودکان در باغ گلها دایر خواهد بود.

کاشانی افزود: ساعت بازدید نمایشگاه از ساعت 14 تا 20 خواهد بود و برای تمام سلیقه ها با موضوعات مختلف هنری، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و...دیده شده است.

این نشست خبری با طرح پرسش و پاسخ بین خبرنگاران و مدیر کل جدید ارشاد البرز ادامه پیدا کرد.