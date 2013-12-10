نقطه حادثه خیز گردنه برزول نهاوند اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سلگی ظهر سه شنبه در جمع دهیاران و اعضا شوراهای اسلامی روستاهای بخش زرین دشت گفت: سالهای سال گردنه خطرناک برزول محل وقوع تصادفات دلخراش و متعدد بود اما امسال با همکاری مستمر خبرگزاری مهر در انتشار اخبار و گزارش مبنی بر لزوم اصلاح گردنه خطرناک برزول، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

سلگی گفت: گردنه برزول بعنوان مهمترین محور ارتباطی سه بخش گیان، زرین دشت و فیروزان محسوب می شود که روزانه مردم بیش از 70 روستا از این جاده برای رفت و آمد به شهر نهاوند و انجام امورات روزانه خود استفاده می کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه جاده ارتباطی نهاوند- برزول دارای دو پیچ و گردنه خطرناک با شیب تند بود که سالهای گذشته با وقوع تصادفات وحشتناک مختلف باعث کشته شدن تعدادی از مردم منطقه و مسافران شده بود اما اکنون با رفع این دو پیچ آمار تصادف این نقطه تا حد زیادی کاهش می یابد.

بخشدار زرین دشت نهاوند عنوان کرد: عملیات زیر سازی و تعریض جاده در پیچ گردنه برزول تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و اوایل سال آینده آسفالت این محور انجام می شود.

جعفر سلگی افزود: اصلاح و تعریض گردنه برزول که با مساعدت و همکاری نماینده سابق مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و فرماندار در حال انجام است باعث می شود عبور و مرور در این محور روان تر و ساده تر انجام شود و مردم با آرامش خاطر بیشتری به انجام امورات روزانه خود بپردازند.

سلگی بیان داشت: با توجه به اهمیت و عبور و مرور زیاد وسایل نقلیه در این محور و با توجه به وقوع حوادث و تصادفات مختلف در این گردنه تعریض و اصلاح آن در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفته است.