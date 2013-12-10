33 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های مددجویان کمیته امداد چرداول هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح الفتی ظهر سه شنبه در جمع مددجویان شهرستان اظهار داشت: 33 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های مددجویان کمیته امداد در شهرستان چرداول هزینه شده است.



این مسئول اظهار داشت: این میزان اعتبار در هشت ماه گذشته برای اجرای 510 طرح در زمینه صنایع دستی، کشاورزی و دامپروری هزینه شده است.



وی با اشاره به اينكه يكي از اهداف امداد زمينه ايجاد اشتغال و توانمند سازي خانواده ها مي باشد افزودند در صورت استقبال خانواده ها از طرحهاي اشتغال زایي هيچگونه محدوديت در پرداخت تسهيلات به اين خانواده ها وجود ندارد.



این مسئول عنوان کرد: آموزش هاي اشتغال اين نهاد در شش 6 بخش آموزشهاي کوتاه مدتف بلند مدت، حرفه آموز ي، طرح استاد شاگردي، طرح کاريابي و تعامل با کارفرما برگزار مي شود.