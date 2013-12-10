40 دانش آموز قمی به حج عمره اعزام می شوند/ احتمال افزایش ظرفیت در سالهای آینده

داوود نیکدل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آزمونی بین 20 دانش آموز برگزار شد که طی آن 40 دانش آموز برگزیده شدند و در یکی از روزهای نیمه اسفند ماه جاری تا نیمه فروردین سال آینده به حج عمره اعزام می شوند.

وی با اشاره به جلسات آموزشی بیان داشت: چهار جلسه ویژه برای این دانش آموزان با موضوع های احکام و مناسک حج، جغرافیا، تاریخ و قوانین عربستان، شیعه شناسی و امنیت سفر آموزش هایی داده می شود.

کارشناس مسئول سازمان دانش آموزی استان قم با اشاره به دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد: دیدار با یکی از مراجع تقلید و تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) از دیگر برنامه هایی است که این سازمان قبل از اعزام دانش آموزان به عمره انجام خواهد داد.

وی ابراز داشت: تعداد دانش آموزان عمره گذار در سال گذشته نیز 40 نفر بوده است و پیش بینی می شود این میزان در سال های آینده بیشتر شود.

نیکدل تصریح کرد: همچنین آموزش هایی در مباحث اعتقادی، فرهنگی و احکام و مناسک حج عمره برای دانش آموزان در طول سفر برگزار می شود، این آموزش ها موجب رشد و تعالی دانش آموزان می شود.

