کنفرانس بین المللی گردشگری ورزشی به میزبانی همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از نظر دارا بودن اماکن ورزشی در سطح بسیار عالی قرار دارد و به جز مجموعه آبی برای بیشتر رشته ها فضای استاندارد ورزشی در این دانشگاه وجود دارد.

وی بیان داشت: کنفرانس بین المللی گردشگری ورزشی فردا 20آذرماه با برگزاری چهار کارگاه ورزشی آغاز به کار خواهد کرد و در بعدازظهر همین روز آیین افتتاحیه رسمی این کنفرانس با حضور شخصیت ها و مقامات کشوری و استانی برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان بیان داشت: در این کنفرانس مقامات و شخصیت های علمی و ورزشی از 11 کشور دنیا حضور دارند و در دو روز اقامت در پایتخت تاریخ وتمدن ایران زمین با پتانسیل ها و امکانات ورزشی و گردشگری همدان آشنا خواهند شد.

رضایی گفت: در دو روز برگزاری این کنفرانس هشت کارگاه ورزشی با عناوین مدیریت بازاریابی ورزشی با حضور وونگ هیوشان از هنگ کنگ، حقوق ورزشی با مدرسی غلامرضا خاکساری و مسعود معینی از ایران، قوانین و مقررات او- اسپرت با مدرسی سامر حلیمه ازسوریه، تولید علم در ورزش با حضور علیرضا اسفندیاری مقدم برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: کارگاه برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای ورزشی با حضورمحسن حمیدی و شعبانی بهار، کارگاه مدیریت پیشگیری از دوپینگ با حضور جاسم منوچهری و بهروز کارخانه ای، کارگاه مدیریت سازمانهای ورزشی با حضورسیروس احمدی و مهدی گودرزی و کارگاه مدیریت گردشگری ورزشی با حضور سید کوروش مجتبوی برگزار خواهد شد.

رضایی اضافه کرد: کنفرانس بین‌المللی گردشگری ورزشی چهارشنبه و پنج شنبه این هفته به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با مشارکت و همکاری فدراسیون او اسپرت و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزار می شود.