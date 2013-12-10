هزار و 100مدرس آموزش خانواده در خراسان رضوی فعالیت می کنند/ تقويت و مشاركت اوليا و مربيان

حسين عبداللهي سه شنبه در حاشيه نخستين مجمع نمايندگان معلمان ناحيه 7 آموزش وپرورش به خبرنگار مهر اظهار کرد: اين مدرسين از ميان معلمان فرهيخته انتخاب و برخي از دستگاهها نيز طي قراردادي با اين نهاد، در اين بخش همكاري دارند.

وي تصريح كرد: انجمن اوليا و مربيان باهدف ترويج آموزش، 270 عنوان كتاب منتشر ودر بيشتر مدارس استان اقدام به تشكيل كتابخانه پيوند نموده است تا به صورت غير حضوري مباني تربيتي را ارائه دهد.

وي با اشاره به اين كه خراسان رضوي 19 مركزمشاوره خانواده فعال در استان و 11 مركز جديد و در حال تاسيس دارد؛ تصريح كرد: اين مراكز با مشاوران زبده در كاهش مشكلات خانواده به افزايش سطح اطلاعات با محور آموزش و مشاوره مي پردازد.

عبداللهي افزود: به منظور استفاده از توان فكري و خلاقيت معلمان، هر ناحيه با دعوت از منتخبين شوراي دبيران مدارس،اقدام به انتخاب نماينده در هر مقطع نموده و اين منتخبين با تشكيل جلسات قطبي و استاني و4 كارگروه تخصصي،عمراني،آموزشي و پرورشي اداره كل را راهنمايي و در خصوص مسائل رفاهي معلمان تلاش مي كنند.

رئيس گروه انجمن اوليا و مربيان اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: كارگروههاي تخصصي با افزايش روحيه همكاري، زمينه سازي تعامل جمعي و الگو گيري دانش آموزان را رقم مي زند.

عبداللهي بيان كرد: انجمن اوليا و مربيان در جشنواره تجارب و نو آوري با افزايش ميزان مشاركت اوليا و مربيان، زمينه پژوهش و استفاده از نظرات و استعدادها، تعميم طرحهاي برتر و انتقال آن را ايجاد وخراسان همه ساله در اين طرحها در كشور پيشرو بوده و آثار در كتابهاي شميم پيوند و ايده هاي برتر به چاپ رسيده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: هدف نظام تعليم و تربيت، تربيت عبد صالح و وصول به حيات طيبه بوده و مدرسه تجليگاه حيات طيبه با مشاركت كانون خانه و مدرسه است.

وي تقويت و مشاركت اوليا و مربيان در همه زمينه ها را يادآور شد و افزود: گسترش ارتباط كانون مقدس مدرسه و خانه با حضور نماينده اوليا در انجمن مدرسه و از سوي ديگر معلمان نماينده در شوراي مدرسه و كارگروه ماده 18 ويژه سرويسهاي دانش آموزي مي تواند راهبردهاي اساسي تربيتي ارائه مي دهد.

همين خبر حاكي است: سرپرست اداره ناحيه 7 آموزش و پرورش در اين مراسم خطاب به نمايندگان معلمان گفت:نياز به خرد جمعي و مشاركت فكري در فرايند تعليم و تربيت دانش آموزان بسيار مهم و حياتي است.

رضا رفسنجاني افزود: نمايندگان معلمان در آموزشگاهها، ميراث دار سياستهاي روساي ادارات و مديران مدارسند.

وي تاكيد كرد:اگر امروز هم و غممان در تعليم و تربيت سرمايه گزاري فكري و فرهنگي دانش آموزان باشد فرداي جامعه را خواهيم ساخت.ما در نظام جمهوري اسلامي به دنبال جامعه اي مبتني بر اخلاقيم.

وي با بيان اين كه شروع سال تحصيلي در اين اداره برپايه ايمان و اخلاق آغاز شده است،تصريح كرد:ارزيابي ها نشان مي دهد در سنوات گذشته برخي از مديران در جاده علم شتاب كردند و عملكرد تك بعدي داشتند.

وي با بيان اين كه مدرسه محل اشتباه دانش آموزان است،ذكركرد:معلمان بدانند اگر اجازه اشتباه و تصحيح را به دانش آموزان ندهند،در آينده و در جامعه دچار اشتباه خواهند شدو ممكن است اصلاح گري وجود نداشته و سر از كانونهاي اصلاح و تربيت در بياورند.

وي نمايندگان معلمان را مشاوران امين در كنار مديران نسبت به نوع تعليم و تربيت دانست.