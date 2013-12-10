اختراع دستگاه تصفیه آب با بهره گیری از نوعی جلبک دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان از اختراع دستگاه بیو جذب تصفیه آب با فناوری پیشرفته و با استفاده از نوعی جلبک قهوه ای توسط دکتر دلآرام نخبه زارع عضو هیات علمی واحد بندرعباس خبر داد و افزود: با این اختراع آمار اختراعات ثبت شده توسط وی در یک سال گذشته به 15 اختراع رسید.

دهقانی افزود: این استاد دانشگاه توانست با کشف نوعی جلبک قهوه ای بومی آب های خلیج فارس به عنوان تصفیه کننده طبیعی آب و اختراع دستگاه بیو جذب تصفیه آب کمک شایان توجه ای را به محیط زیست کند.

وی با اظهار رضایت از روند توسعه پژوهشی در واحد بندرعباس گفت: از 15 اختراع ثبت شده ایشان تا کنون چند محصول به مرحله انبوه سازی رسیده و از استقبال خوبی در بازار برخوردار شده است.

دهقانی همچنین با اشاره به شرکت این مخترع در هشتمین جشنواره منطقه ای نوآوری ها و شکوفایی کشور گفت: وی با حضور در این جشنواره توانست حائز رتبه برتر شود.

دلارام نخبه زارع نیز با اشاره به کشف نوعی جلبک قهوه ای که از جلبک های بومی خلیج فارس محسوب می شود گفت: این جلبک به عنوان بیومس برای تهیه دو نوع بیوجاذب در فناوری تصفیه آب مورد آزمایش قرار گرفته و پاسخ مثبت داده است.

وی عنوان کرد امروزه پیشرفت تکنولوژی و تنزل بارش های فصلی و کمبود منابع آب و همچنین انتشار آلاینده های صنعتی ،بالا رفتن غلظت فلزات سنگین در منابع آبرا باعث شده و سلامت انسان ها به شدت مورد مخاطره قرار گرفته و نیاز است تا بتوان در این راستا کمک شایان توجهی به سلامتی انسانها کرد.

نخبه زارع با تاکید بر وجود سیستم های متعارف تصفیه فاضلاب شهری گفت: فلزات سنگین در غلظت بالا اثرات نامطلوبی را بر روی فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می گذارند و سیستم های متداول تصفیه فاضلاب برای سمیت زدایی از فاضلاب های محتوی غلظت های بالا مناسب نیستند و اثرات نامطلوبی بر محیط زیست می گذارند.

وی اظهار امیدواری کرد فرایند بیو جذب روشی مناسب برای حذف فلزات سنگین از محیط آبی باشد و هزینه آن را نیز کمتر از هزینه رزین های تبادل یون تجاری قلمداد کرد و افزود : اگرچه تکنولوژی بیو جذب در مراحل اولیه توسعه است ولی امید می رود در آینده با پژوهش های بیشتر در این زمینه گامی مهم در جهت بهبود کیفیت محیط زیست برداشته شود.