قتل مرد کاشی کار با انگیزه ای نامشخص

به گزارش خبرنگار مهر، 15 مرداد امسال خانواده ای با مراجعه به کلانتری کیانشهر به مأموران اعلام کردند که یکی از اعضای خانواده آنها به نام بهزاد 35 ساله از خانه خارج و دیگر به منزل بازنگشته است .

همزمان با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فقدانی" در اداره یازدهم ، کشف جسدی ناشناس به کلانتری 176 حسن آباد اعلام شد . مشخصات جسد برای شناسایی در سیستم جامع پلیس آگاهی ثبت و با توجه به اعلام نظریه پزشکی قانونی مبنی بر مشکوک بودن فوت ، پرونده ای جداگانه ای با موضوع "فوت مشکوک" در اداره دهم پلیس آگاهی تشکیل شد .

در ادامه رسیدگی به پرونده فوت مشکوک و برای شناسایی هویت جسد ، کارآگاهان اداره دهم به بررسی پرونده های فقدانی پرداخته و متوجه شدند جسد متعلق به بهزاد است .

خانواده بهزاد پس از حضور در اداره دهم پلیس آگاهی ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: ساعت 8 و 30 دقیقه 15 مرداد امسال شخص ناشناسی با تلفن همراه بهروز تماس گرفت و آدرس محلی را در خیابان سیامک واقع در منطقه کیانشهر به وی داد تا او برای انجام کار کاشی کاری به آنجا مراجعه کند. بهزاد نیز پس از گرفتن نشانی ساختمان از خانه خارج شد و پس از آن دیگر پاسخگوی تماس های ما نشد تا اینکه تصمیم گرفتیم موضوع را به پلیس اطلاع دهیم .

کارآگاهان اداره دهم با مراجعه به خیابان سیامک به تحقیق از محل پرداخته و موفق به شناسایی خودرو متعلق به بهزاد شدند که در کنار ساختمانی نیمه کاره پارک شده بود .

با توجه به اظهارات خانواده بهزاد مبنی بر اینکه وی برای تنظیم قرارداد کاری در خصوص انجام کاشی کاری از خانه خارج شده ، کارآگاهان به داخل ساختمان نیمه کاره مراجعه و در بررسی محل متوجه شدند که چند ماهی است که کار ساختمان سازی در آنجا متوقف شده است .

کارآگاهان اداره دهم با توجه به محل کشف خودرو مقتول به تحقیقات از اهالی پرداخته و سرانجام موفق به شناسایی یکی از اهالی محل شدند که یک دستگاه خودرو پراید را در روز فقدان بهزاد ، هنگام خروج از داخل ساختمان نیمه کاره مشاهده کرده بود .

این شخص در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : ساختمان نیمه کاره متعلق به یکی از بستگان ما می باشد که چند یپیش از من خواهش کرده بود که مراقب باشم تا کسی اقدام به سرقت از داخل ساختمان وی نکند و من نیز هرچند وقت یک بار به ساختمان مراجعه و محل را بازدید می کردم . 15 مرداد در مسیر بازگشت از محل کار خود بودم که یک دستگاه پراید را مشاهده کردم که در حال خروج از ساختمان بود ! به تصور اینکه راننده پراید اقدام به سرقت از داخل ساختمان کرده قصد داشتم تا او را متوقف کنم اما ماشین قبل از رسیدن من به مقابل ساختمان از محل دور شد و من در آن لحظه توانستم تا شماره پلاک آن را یادداشت کنم . پس از رفتن ماشین بلافاصله به داخل ساختمان رفته و به بررسی مصالح و تجهیزات ساختمانی داخل آن پرداختم اما سرقتی انجام نشده بود !! و من نیز به همین علت موضوع را به صاحب ساختمان اطلاع ندادم.

با توجه به اطلاعات جدید به دست آمده ، کارآگاهان اقدام به شناسایی صاحب خودرو پراید کرده و با شناسایی محل سکونت این شخص در منطقه کیانشهر ، وی را هفت بعدازظهر 18 آذر دستگیر و برای انجام تحقیقات به اداره دهم منتقل کردند.

متهم به نام حسن 34 ساله پس از حضور در اداره دهم و با وجود انکار اولیه جنایت ، به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : پس از ورود مقتول به داخل ساختمان ، وی را به بهانه بازدید و انجام متراژ به طبقه بالای ساختمان بردم . زمانی که در حال اندازه گیری قسمت های داخل آشپزخانه بود ، رشته ای پلاستیکی را که همراه خود داشتم به گردنش انداخته و او را خفه کردم. جسد را به صندوق عقب پراید منتقل ، بلافاصله از ساختمان خارج ، جنازه را به بیابان های منطقه حسن آباد منتقل و در آنجا رها کردم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات و مشخص شدن انگیزه جنایت در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .