رونمایی از نخستین دستگاه یخ ساز خورشیدی بومی کشور در هفته پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر توفیق با بیان اینکه تجهیزات استفاده شده در این دستگاه ساخت داخل کشور اظهار داشت: یکی از کاربردهای مهم یخ ساز خورشیدی، استفاده آن در مناطق به دور از برق منطقه ای و همچنین در شرایط بحرانی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به استفاده آسان از این یخ ساز، تصریح کرد: از مزایای این دستگاه یخ ساز این است که هیچ گونه قطعه گردنده ای در آن وجود ندارد و به همین دلیل تعمیر و نگهداری آن ساده تر از سایر یخچال های خورشیدی است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی افزود: با توجه به عدم به کارگیری سلول های فتو ولتاییک هزینه تمام شده این دستگاه نسبت به یخچالهای فتو ولتاییک پایین تر می باشد.

توفیق گفت: این دستگاه با استفاده از سیکل ترمو دینامیکی و بدون استفاده از هیچ گونه انرژی دیگری همانند الکتریسیته و منحصرا با استفاده از انرژی خورشیدی اقدام به تولید برودت می کند.

وی اعلام کرد پایه کار بر مبنای پدیده جذب سطحی است و در این دستگاه از کربن فعال به عنوان جاذب و از متانول به عنوان سیار عامل استفاده شده است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی درخصوص نحوه کار دستگاه یخ ساز خورشیدی گفت: سیکل این دستگاه یک شبانه روز به طول می انجامد و در طول روز انرژی خورشید را جذب کرده و در هنگام شب آن را به برودت تبدیل می کند.

وی همچنین حذف صفحه جاذب انرژی خورشیدی واستفاده از کربن فعال به عنوان جاذب را مزیت برتر این نوع یخ ساز، نسبت به سایر نمونه های آن در جهان عنوان کرد.

توفیق در پایان گفت: طراحی و ساخت اولین دستگاه یخ ساز خورشیدی در ایران توسط مجتبی اژئیان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته انرژی های نو وتجدید پذیر و با راهنمایی فریدون علی خانی حصاری و منصور کیان پور از یک سال قبل آغاز شده است.