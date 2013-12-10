سازمان تبليغات اسلامي بايد معمار فرهنگي باشد

حبه گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام سيد ناصرالدين نوري زاده مدير كل امور فرهنگي و رسانه و فناوريهاي نو سازمان تبليغات اسلامي كشور صبح روز سه شنبه در ديدار با مديران تبليغات اسلامي آذربايجانشرقي گفت: سازمان تبليغات اسلامي نهادي وابسته به مقام معظم رهبري است و به اين دليل بايد كارهايي در حد يك انجام دهيم و منويات مقام معظم رهبري را جامه عمل بپوشانيم.
نوريزاده افزود: در سازمان تبليغات اسلامي بايد مديريت فرهنگي صورت گيرد و اين سازمان بايد معمار فرهنگي باشد و ساير ارگانها فكر و ايده فرهنگي خود را از اين سازمان بگيرند.
مدير كل امور فرهنگي و رسانه و فناوريهاي نو تبليغات اسلامي گفت: با توانمندي مديران تبليغات اسلامي قدمهاي موثري صورت گرفته و اين گام در اداره كل تبليغات اسلامي آذربايجان شرقي نيز مشهود است.
شناسايي بانوان فرهيخته و فعال سازي آنها ميتواند جريان سازي كند و با ارائه برنامه به اين بانوان ميتواند در راستاي ترويج دين اسلام موثر واقع شود.
حجت الاسلام نوريزاده تصريح كرد در بحث بانوان فرهيخته اخلاق خانواده، تربيت فرزندان، عفاف و حجاب، آسيبهاي موجود در نسل جوان، همسرداري، طلاق، شيوه مقتدرگرايي در خانواده در از طريق گفتمانهاي ديني ميتوان مطرح كرد و از حداكثر ظرفيت آنها استفاده كرد.
وي ارتباط وسيع با نمايندگان، نماينده ولي فقيه و امام جمعه هاي شهرستان واساتيد فرهنگي را از مطالبات سازمان تبليغات اسلامي كشور بر شمرد.
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