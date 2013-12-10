تلاش معاونت علمی برای اعطای جایزه مدیریت فناوری در سطح بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری با ارسال پیامی به کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اعلام کرد: یکی از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید تقویت تولید علم و فناوری و تجاری سازی آن توسط مراکز علمی و بنگاه های اقتصادی است.

وی ادامه داد: در اقتصاد دانش بنیان شرکت های نوآور و برخوردار از مزیت رقابت پایدار مبتنی بر علم و فناوری نقش محوری در رشد شاخص های اقتصاد ملی و به ویژه توسعه صادرات و حضور قدرتمند در بازارهای بین المللی دارند.

ستاری در ادامه این پیام برگزاری این کنفرانس را گامی موثر در تقویت قابلیت های تجاری سازی و رقابت پذیری شرکت های ایران دانست و ادامه داد: امیدوارم که با تداوم این حرکت در سال های آینده شاهد بروز توانمندی شرکت های ایرانی در عرصه فناوری و نوآوری باشیم و همچنین لازم است تا انجمن مدیریت فناوری با تعامل و همکاری سایر کشورها زمینه معرفی، ترویج و برگزاری جایزه مدیریت فناوری در سطح منطقه ای و بین المللی را فراهم کند.