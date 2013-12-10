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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۷

حجت الاسلام رحمتي:

كارگاه هاي آموزشي اساتيد پايگاه هاي نهج البلاغه كشور برگزار می شود

كارگاه هاي آموزشي اساتيد پايگاه هاي نهج البلاغه كشور برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: كارشناس مسئول امورمساجد اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي ازبرپايي كارگاه هاي آموزشي اساتيد پايگاه هاي نهج البلاغه كشور در اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي خبر داد.

حجت الاسلام حسينعلي رحمتي با اعلام بررسي ليست اساتيد نهج البلاغه كشوري شركت كننده در كارگاه هاي آموزشي اداره كل تبليغات اسلامي به خبرنگار مهر اظهارکرد: اين كارگاه ها به منظورايجاد هماهنگي آموزش و ترويج  فرهنگ نهج البلاغه در كشور برگزارمي شود.

وي ادامه داد: برگزاري اين كارگاه ها با همكاري كانون فرهنگي گلهاي فجر وامور مساجد اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي خواهد بود.

وي با بيان اينكه ترويج فرهنگ نهج البلاغه درسطح كشوروتجليل از اساتيد فعال كارگاه هاي مذ كوراز ديگر اهداف برگزاري اين كارگاه هاست اعلام كرد: جلسات هماهنگي وبرنامه ريزي جهت زمانبندي اين كارگاه ها درمحل امور مساجد اداره كل تبليغات اسلامي برگزار مي شود.

حجت الاسلام رحمتي افزود: تمامي شركت كنندگان دراين كارگاه هاي آموزشي اساتيدي هستند كه به طورمستمردرزمينه آموزش وپژوهش نهج البلاغه فعال بوده اند.

وي با اشاره به اينكه اين طرح فعلا در حال بررسي ونظرسنجي است ادامه داد: در صورت نهايي شدن اين طرح  زمان و مكان برگزاري و تعداد شركت كنندگان آن اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام رحمتي همچنين افزود: جهت ارائه بهترآموزش دراين كارگاه ها از اساتيد وچهره هاي شاخص كشوري استفاده می شود.

 

کد مطلب 2192815

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