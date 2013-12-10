شورای شهر کیش بیکار ننشسته اند/ پیگیری ها برای اصلاح ماده 112 قانون پنجم توسعه

علی یونسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: اعضای شورای شهر کیش بیکار ننشستند و با برنامه ریزی و بهره مندی از کارشناسان و وکلای حقوقی بدنبال اصلاح ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 27 مناطق آزاد هستند تا موانع پیش روی شورای شهر کیش برداشته شوند.

سخنگوی شورای شهر کیش با اشاره به 14 سال گذشته عملکرد سه دوره قبل شورای شهر کیش اظهارداشت: در حال بررسی و کارشناسی امور و کارهایی هستیم که در طول این 14 سال انجام نشده است و یا بلاتکلیف مانده اند.

وی افزود: اعضای شورای شهر کیش به فضل الهی با حمایت مردم شریف کیش و همکاری خوب مهندس مونسان مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش بسیاری از کارهایی که در سه دوره قبلی شورا به دلایل متعددی انجام نشده بودند و یا بلاتکلیف ماندند را در آینده نزدیک عملیاتی و اجرا کنیم.

عضو شورای شهر جزیره کیش تصریح کرد: اصل 102 قانون اساسی کشور صراحتا اعلام می کند شورای عالی استانها می توانند در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود طرحهایی را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بدهند شورای شهر کیش نیز در حال کارشناسی و بررسی طرحهای خود است تا به شورای عالی استانها منعکس کند و مردم شریف کیش اطمینان داشته باشند ما بیکار ننشسته ایم.