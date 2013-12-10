اجرای پرفورمنس "طرح و آتش" در تئاترشهر

به گزارش خبرنگار مهر،‌ بر اساس ایده فرهاد گاوزن مدیرخانه طراحی و رییس موزه صلح جمعیت هلال احمر در سه روز متوالی از بیستم تا بیست و دوم آذرماه گروه اجراگران "عروسک‌های سکوت" و اعضای خانه طراحی کار مشترکی را با عنوان "طرح و آتش" در تالار سایه تئاترشهر اجرا می‌کنند.

این تئاتر و پرفورمنس که توسط حسین طادی و سلمان کاخکی برنامه‌ریزی و هماهنگ شده، به منظور گسترش صلح و در راستای حرکت‌های انسان دوستانه جمعیت هلال احمر یعنی توجه به ارزش‌های انسانی و ترویج نگاه صلح‌اندیشی و منع خشونت، جنگ و تبعیض نژادی انجام می‌شود.

در این برنامه از روز چهارشنبه تا جمعه از ساعت 18 تا 20 گروه طراحان خانه طراحی حسین طادی، امین تیمار، مهدیه ابوالحسن، مهدی نورانی، سامان اسطلخی، نرگس اهرابی و مهدیه شادمهر با استفاده از متریال آتش، پروفورمنسی را در تئاتر شهر به اجرا در می‌آورند.

به طور همزمان تئاتری به نام "عروسک‌های سکوت" و با موضوع کودک آزاری در تالار سایه نیز روی صحنه است.