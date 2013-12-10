30 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر سه شنبه در جلسه توسعه روستاهای شهرستان ایلام اظهار داشت: تکمیل طرح هادی یکی از مهمترین نیازهای روستاهای شهرستان ایلام است.

وی بیان داشت: برای اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان ایلام 30 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که این میزان برای روستاها هزینه می شود.

حیاتی افزود: در 80 درصد روستاهای شهرستان ایلام طرح هادی اجرا شده و مابقی نیز در سال جاری به پایان می رسد که می تواند منجر به توسعه روستاهای استان شود.

وی افزود: هدف از اجرای طرح هادی در روستاهای استان ایلام توسعه روستاها، کمک به زیبایی روستاها و افزاش خدمات به روستاها است.

این مسئول بیان داشت: هم اکنون روستاها نقش تعیین کننده در تولیدات استان دارند و باید برای تقویت روستاها برنامه های کلان اجرا شود.