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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۰

حیاتی:

30 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان ایلام اختصاص یافت

30 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار ایلام گفت: در سال جاری 30 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان ایلام اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر سه شنبه در جلسه توسعه روستاهای شهرستان ایلام اظهار داشت: تکمیل طرح هادی یکی از مهمترین نیازهای روستاهای شهرستان ایلام است.

وی بیان داشت: برای اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان ایلام 30 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که این میزان برای روستاها هزینه می شود.

حیاتی افزود: در 80 درصد روستاهای شهرستان ایلام طرح هادی اجرا شده و مابقی نیز در سال جاری به پایان می رسد که می تواند منجر به توسعه روستاهای استان شود.

وی افزود: هدف از اجرای طرح هادی در روستاهای استان ایلام توسعه روستاها، کمک به زیبایی روستاها و افزاش خدمات به روستاها است.

این مسئول بیان داشت: هم اکنون روستاها نقش تعیین کننده در تولیدات استان دارند و باید برای تقویت روستاها برنامه های کلان اجرا شود.

کد مطلب 2192825

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