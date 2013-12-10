لزوم تهیه نقشه راه جذب گردشگر سلامت/ قیمت ارزان خدمات پزشکی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خسرو حیدری روز سه شنبه در مراسم افتتاح کلینیک فوق تخصصی بیمارستان چشم پزشکی نور، ضمن اشاره به ماموریتهای تعریف شده برای این بیمارستان و همچنین خدمات درمانی ارایه شده با پیشرفتهترین روشها و تجهیزات، گفت: یکی از جدیدترین ارمغانهای تکنولوژی دنیای چشم پزشکی، درمان آب مروارید با دستگاه فمتوکاتاراکت است که امسال در این بیمارستان به بهرهبرداری رسید.
وی همچنین گفت: تکنیک عمل فمتوکاتاراکت اواخر ماه جاری در برنامه live surgery بیمارستان نور برای چشم پزشکان علاقهمند سراسر کشور ارایه خواهد شد.
حیدری با اشاره به مراجعه 10560 نفر از سال 86 تاکنون به بیمارستان نور، گفت: بخش عمدهای از این مراجعه کنندگان از کشورهای منطقه و ایرانیان مقیم آمریکا و کشورهای اروپایی بودهاند که از این تعداد 2109 نفر تحت انواع اعمال جراحی چشم قرار گرفتهاند. از این افراد نیز تعرفههای رایج که تابع ضوابط قانونی است دریافت شده است.
وی با تاکید بر لزوم جذب گردشگر سلامت با توجه به توانمندیهای پزشکی ایران، افزود: آمارها حاکی از آن است که به دلیل پیشرفتهای قابل توجه ایران در زمینه پزشکی، امکان جذب قابل ملاحظه گردشگر سلامت در کشور ما دور از ذهن نیست. البته در این مسیر، ایران هنوز نسبت به برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه، هندوستان، تایلند و اردن سهم اندکی دارد. این درحالیست که تعرفههای خدمات درمانی در ایران، کاملا قابل رقابت با کشورهای دیگر است. به عنوان مثال پیوند قرنیه در ایران حدود 1500 دلار و در ترکیه 3500 دلار هزینه دارد.
حیدری ادامه داد: ترکیه در سالهای اخیر صنعت توریسم پزشکی خود را توسعه داده، به طوریکه پذیرش بیماران را از هزار نفر در سال 2009 به 150 هزار نفر در سال 2012 افزایش داده و در نظر دارد در سال 2020 این رقم را به بیش از یک میلیون نفر برساند. همچنین درآمد صنعت توریسم پزشکی از 10 میلیارد دلار در سال 2007 به بیش از 100 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده است که سهم عمدهای از این رقم به کشورهای منطقه آسیا اختصاص دارد.
وی افزود: با نگاهی گذرا به وضعیت کشورهایی همچون عراق، افغانستان، آذربایجان و کشورهای حوزه خلیج فارس در مییابیم که همه آنها نیاز به دریافت خدمات چشم پزشکی دارند و در عین حال بیشترین قرابت فرهنگی و تاریخی را با ایران داشته و به پزشکان ایرانی نیز اعتماد ویژه دارند. اما متاسفانه مسئولان امر تاکنون نقشه راه و برنامهریزی مناسبی برای جذب این گروه نداشتند و به همین دلیل بسیاری از این افراد به جای ایران، کشورهایی همچون هندوستان، ترکیه و اردن را برای سفر و درمان انتخاب میکنند.
حیدری ابراز امیدواری کرد که با ایجاد نظام سیاستگذاری متمرکز و هماهنگیهای موثر بین وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت امور خارجه و سایر نهادها و بویژه همکاری بخش خصوصی، در آینده نزدیک گامهای موثری در توسعه صنعت توریسم پزشکی کشور برداشته شود.
وی گفت: مجموعه بیمارستان نور نیز به سهم خود آمادگی دارد با حداکثر ظرفیت، در زمینه ارایه انواع خدمات تشخیصی و جراحیهای مدرن چشم پزشکی، هم سطح با کشورهای پیشرفته و تعرفههای مناسب و رقابتی بیش از پیش تلاش کند.
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