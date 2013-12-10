به گزارش خبرگزاری مهر، مارتین کارپلوس، مایکل لویت، آریه وارشل برای ساخت مدلهای چند مقیاسی برای سیستمهای پیچیده شیمیایی برندگان جایزه شیمی امسال هستند که این جایزه را به طور مشترک دریافت خواهند کرد.

پیترهیگز از بریتانیا و فرانسوا انگلرت از بلزیک برای نظریه سال 1964 خود در رابطه با چگونگی جرم گرفتن ذرات زیراتمی که سال گذشته در آزمایشگاه سازمان تحقیقات هسته ای اروپا مشاهده آن تأیید شد جایزه نوبل فیزیک امسال را از آن خود کرده اند.

سه محقق آمریکایی برای پیشرفتهای خود در درک چگونگی حرکت ماده های کلیدی در یک سلول جایزه نوبل پزشکی امسال را به خانه می برند. جیمز ایی روتمان، رند دبلیو شکمان و توماس سی شدهوف برندگان نوبل پزشکی امسال هستند که جایزه را امروز به خانه خواهند برد.

احمد اوزومجو دبیرکل سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی جایزه صلح نوبل را از طرف این سازمان در مراسمی که در اسلو، نروژ برگزار شده بود دریافت می کند. این سازمان مورد حمایت سازمان ملل ابتکار عملی را برای شناسایی و خنثی کردن ذخایر سلاح های شیمیایی سویه هدایت کرده بود.

سه آمریکایی برای انجام یک تحقیق مشترک با موضوع "تحلیل تجربی قیمت دارائی ها" برندگان نوبل اقتصاد 2013 انتخاب شدند. یوگن فاما، لارس پیتر هنسن، و رابرت شیلر از آمریکا سه برنده جایزه اقتصاد هستند که امروز این جایزه به طور مشترک دریافت می کنند.

آلیس مونرو که از سوی آکادمی سوئد به عنوان استاد داستان کوتاه معاصر لقب گرفته و از وی به عنوان چخوف کانادا یاد می شود دخترش را به جای خود به مراسم دریافت جایزه نوبل راهی استکلهم کرده است چراکه این نویسنده 82 ساله توانایی سفر به سوئد را نداشت.

هرجایزه نوبل مبلغی معادل 1.2 میلیون دلار است.

27 نوامبر 1895 آلفرد نوبل آخرین وصیت خود را امضا کرد و بیشتر دارایی خود را به جایزه‌ای اختصاص داد تا همه ساله بدون توجه به ملیتی خاص، به افراد شایسته اهدا شود. براساس وصیت نوبل، بخشی از این جوایز به فردی اهدا می شود که مهمترین کشف را در حوزه پزشکی و فیزیولوژی، فیزیک، شیمی ، اقتصاد، ادبیات و صلح اهد می شود.