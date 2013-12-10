سلمانی مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش رشیدیان معاون بهداشت دانشگاه تهران در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات 9 ساله مدیر سابق شبکه بهداشت اسلامشهر، بر تعامل بیشتر مدیران با ادارات شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: اولویت دولت تدبیر و امید توجه بیشتر به حاشیه نشین هاست، امید می رود مدیر جدید در راستای تقویت برنامه ها، همکاری با ادارات شهرستان، آموزش کارکنان و گسترش خدمات شبکه بهداشت به شهروندان کوشا باشند.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان اسلامشهر نیز در این مراسم افزود: مدیر سابق شبکه بهداشت اسلامشهر، در طول 9 سال فعالیت خود موفق به اجرای پروژه های مهمی از جمله احداث پایگاه اورژانس چهاردانگه، خانه بهداشت حسین آباد، درمانگاه شبانه روزی 10 تختخوابی چهاردانگه، M-M-T مرکز مشاوره و درمان بیماری های رفتاری در چهاردانگه، خرید چند باب ساختمان پایگاه بهداشت که قبلا استیجاری بودند و ساخت ستاد مرکزی شبکه بهداشت و درمان، شد.

مرتضی سبحانی پور، جابجایی مدیران را در نظام مقدس ایران طبیعی دانست و اظهار داشت: ویژگی اصلی دکتر معتمد، مخلص بودن و نداشتن تکبر است و گسترش کار سیستمی، هماهنگی و همکاری با مسولان شهری از دیگر ویژگی های ایشان بود.

جمشید معتمد رئیس سابق شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر به سمت مدیریت گروه گسترش شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شده است.

همچنین مدیریت شبکه بهداشت شهر ری و استان یزد و رییس گروه گسترش شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله سوابق سلمانی، مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر است.