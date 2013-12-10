"من می توانم" بین دانش آموزان استثنایی البرز تجلی پیدا کرد/ حمایت و پذیرش مهمترین عناصر توجه به معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه 250 دانش آموز استثنایی استان البرز با چشم ها و روح های امیدوار برای اثبات "من می توانم" به نمایندگی از قشر دانش آموزان استثنایی در سالن اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی امام علی (ع) گرد هم آمدند تا با ذوق و نشاط خاصی دوستانشان را که افتخارات کشوری کسب کرده بودند تشویق کنند.

با وجود حضور تعداد زیادی از دانش آموزان با نیازهای ویژه اعم از کم توان ذهنی، ناشنوا، کم شنوا، نابینا و کم بینا و حضور برخی از معلمان و مربیان معلول در سالن اما این مراسم که بهانه روز جهانی معلولان و تجلیل از دانش آموزان استثنایی برگزار شده بود با نظمی خاص برگزار شد.

تمامی برنامه های تدارک دیده شده برای این مراسم توسط دانش آموزان دختر و پسر که در مدارس استثنایی استان مشغول به تحصیل هستند برگزار شد.

اجرای سه سرود با موضوعات متفاوت، اجرای دکلمه با موضوع من می توانم، پخش کلیپ دستاوردها و توانایی های دانش آموزان با نیازهای ویژه، اجرای نمایش پیرامون مشکلات معلولان و .... ار برنامه های امروز این مراسم بود و همگی این برنامه نه تنها از سوی دانش آموزان حاضر بلکه از سوی مسئولان نیز مورد تشویق و توجه ویژه قرار گرفت.

خسرو ساکی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز، علی اسدیان فرماندار کرج، علیرضا جوانمردی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، زهرا قره خانی مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان البرز، مدیران و معاونان مناطق متلف آموزش و پرورش و تنی چند از مسئولان مهمانان امروز این برنامه را تشکیل داده بودند.

در پایان این مراسم از 14 مدال آور ورزشی در رشته های تنیس روی میز، دومیدانی، آمادگی جسمانی و بوچیا (ورزش مخصوص نابینایان)، 11 نفر از پذیرفته شدگان در کنکور 92 و تعدادی از معلمان این حوزه به نمایندگی از سایران تجلیل شد.

عامل اراده موجب غلبه آدمی بر دیگر عوامل می شود

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز در این مراسم گفت: آنچه از نگاه بنده به آموزش و پرورش به خصوص آموزش و پرورش استثنایی مهم جلوه می کند توانایی های بیشمار انسان است به طوری که با وجود پیشرفت های چشم گیر در تمام عرصه های علمی و پزشکی هنوز دانشمندان معتقدند که انسان موجودی پیچیده است.

خسرو ساکی بابیان اینکه اگر فردی برخی از توانمندی هایش را از دست داده باشد با اتکا به روح الهی می تواند زندگی موفق و عادی داشته باشد، اظهار داشت: عامل اراده در انسان ها موجب می شود تا افراد بر عوامل وراثتی و محیطی غلبه کنند و با باور داشتن توانایی های خود عظمت اراده را به دیگران نشان دهند.

وی خطاب به همه مسئولان به خصوص متولیان تعلیم و تربیت اعلام کرد: انسان با هر درجه ای از توانایی موجودی آموزش پذیر است و معلمان و مربیان نباید در مواجه با این دانش آموزان حتی لحظه ای احساس کنند که تلاش های آنها برای آموزش بی نتیجه خواهد بود بلکه باید به نتایج درخشان امیدوار باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: در استان البرز هزار و 795 دانش آموز استثنایی مشغول به تحصیل هستند که این آمار نسبت به جمعیت استان کم است و با توجه به منحنی نرمال تعریف شده تعداد دانش آموزان مورد نظر تحت پوشش نمی باشند.

ساکی تاکید کرد: از خانواده هایی که دارای فرزند معلول هستند درخواست دارم دانش آموزان خود را از آموزش که یکی از حقوق اساسی انسان هاست محروم نکنند.

وی افزود: از تعداد دانش آموز یاد شده هزار و 35 دانش آموز در مقطع ابتدایی و 760 دانش آموز در پیش متوسطه حرفه ای زیر نظر 503 معلم تحت تعلیم هستند.

به تلاش دانش آموزان استثنایی بها دهیم

مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان البرز نیز در ابتدای سخنان خود از نظم موجود در سالن با وجود حضور تعداد کثیری از دانش آموزان استثنایی تقدیر کرد و گفت: تمام تلاش خود را در رسیدن دانش آموزان استثنایی به توانمندی هایشان به کار خواهم گرفت.

زهرا قره خانی ادامه داد: با وجود اینکه آمار دانش آموزان استثنایی استان البرز از 10 استان کشور کمتر از اما با پشتکار و تلاش این عزیزان موفق به کسب رتبه های متعدد کشور در رشته های ورزشی و هنری شده ایم.

وی اظهار داشت: در مقایسه دو قشر دانش آموزان استثنایی و دانش آموزان عادی نکته قابل توجه چند برابر بودن زمان مورد استفاده برای یادگیری است و ما باید به تلاش دانش آموزان استثنایی بیش از سایرین بها دهیم.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان البرز با بیان اینکه دانش آموزان استثنایی تمام تلاش خود را برای به ثمر رساندن توانایی هایشان به کار می بندند، تاکید کرد: باید جامعه این قشر را پذیرید، آنها را باور داشته باشد، حمایت و پذیر دو عنصر مهم در توجه به قشر معلول به خصوص دانش آموزان است.