علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به درخواست های اخیر شورای همکاری خلیج فارس برای حضور در جلسات ایران با 1+5 اظهار کرد: حضور 1+5 در جلسات با ایران موضوعیت دارد به خاطر اینکه آنها 5 عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل هستند و قطعنامه ها را علیه ما صادر کرده اند. گرچه این قطعنامه ها ظالمانه است.

وی با تاکید بر اینکه 1+5 دارای یک شان حقوقی و بین المللی هستند افزود: گرچه ما این شان را ظالمانه می دانیم اما حضور آنها در جلسات مشترک با ایران موضوعیت دارد. در طرف مقابل حضور کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مذاکرات هیچ موضوعیتی ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: کشورهایی که نه دارای توان اتمی هستند و نه می توانند به لحاظ حقوقی در مذاکرات ایران و 1+5 حضور داشته باشند نمی دانم بر چه اساسی خواهان حضور در این جلسات هستند بهتر است آنها بدانند که این مساله به هیچ عنوان حتی قابل طرح هم نیست.

وی در ادامه درباره حضور اخیر اوباما در جمع یک تشکل صهیونیستی و اظهار نظر وی به همراه صهیونیست ها درباره موضوع هسته ای ایران گفت: صهیونیست ها اصلاً مشروعیتی ندارند که بخواهند در ارتباط با موضوعات ایران به ویژه در باره بحث هسته ای اظهار نظر کنند.

بروجردی با تاکید بر اینکه صهیونیست ها مهمترین عامل تهدید کننده امنیت خاورمیانه هستند، ادامه داد: آنها به این دلیل که عضو ان پی تی نیستند و به دنبال آن تعهدی در قبال جامعه بین الملل ندارند و از طرفی دارای بیش از 200 کلاهک هسته ای هستند مهمترین عامل تهدید کننده صلح و امنیت جهانی به شمار می روند. باید توجه داشته باشیم که فریاد نتانیاهو و صهیونیست ها به خاطر این است که بر این موضوعات سرپوش بگذارند.

وی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش بودجه نهادهای نظامی از سوی دولت در لایحه بودجه 93 یادآور شد: این میزان افزایش پاسخگوی حداقل نیازهای نیروهای مسلح کشورمان به شمار می رود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: شما اگر بودجه نهادهای نظامی کشورمان را با بودجه نظامی تک تک کشورهای منطقه بررسی کنید خواهید دید که بودجه نظامی آنها چندین برابر ما است. بنابراین اقدامی که از سوی دولت انجام شده اقدامی ضروری و لازم است.

وی با قدردانی از دولت به خاطر افزایش بودجه نهادهای نظامی در لایحه بودجه سال 93 خاطرنشان کرد: باید بگویم این افزایش حداقل هایی است که باید برای حفظ امنیت ملی کشور تامین شود.