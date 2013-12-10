اعتصاب پلیس آرژانتین را ناآرام کرد/ 5 نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در پی اعتصاب نیروهای پلیس در 19 استان از 23 استان آرژانتین در اعتراض به کمبود دستمزدها، آخرین گزارش ها حکایت از غارت اموال عمومی و هرج و مرج در این کشور دارد.

بر این اساس تصاویر ویدئویی نشان می شود که سواستفاده گران شیشه های مغازه ها را شکسته و به غارت اموال از گوشی های همراه گرفته تا نوشیدنی ها پرداختند و به همین منظور بانک ها و وسایل حمل و نقل عمومی تعطیل شدند.

همچنین در پی اعتصاب پلیس از روز گذشته تاکنون پنج نفر کشته، صدها نفر زخمی و افراد مسلح به خانه های مردم حمله کرده و اموال و اجناس قیمتی آنها را به سرقت بردند.