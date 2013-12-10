به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کنفرانس بین‌المللی تفکر اجتماعی و جامعه‌ در خاورمیانه و شمال افریقا به همت انجمن جامعه‌شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و با حمایت انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی در روزهای 20 و 21 آذر ماه 1392 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

این همایش از ساعت 8:30 آغاز و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.



زبان کنفرانس انگلیسی و فارسی است خلاصه مقالات فارسی و انگلیسی کنفرانس می باشد. برنامه زمانی کنفرانس به زبان فارسی و انگلیسی است.

محورهای این همایش عبارتند از:نقد جامعه‌شناسی و سایر علوم اجتماعی که در خاورمیانه ظهور کرده‌اند. این نقد مفاهیم و چشم اندازهایی مثل شرق­شناس، اروپامحوری، وابستگی آکادمیک و سایر مفاهیم و دیدگاه‌های مشابه.

تاملات نظری درباره جامعه‌شناسی­‌های جایگرین/دگرواره که درباره آنها بحث و گفتگو می‌شود و یا در مباحث علوم اجتماعی خاور میانه مطرح شده‌اند. در اینجا تمرکز بر نظریه‌ها و مفاهیمی است که از آثار کلاسیکی مانند ابن خلدون، ابوریحان بیرونی، یا آثار متفکران معاصر مانند مالک بن نبی، محمد عبید الجبری، مرتضی مطهری، علی شریعتی، سعید نورسی و غیره، برآمده باشند.

کاربردهای تجربی نظریه‌ها و مفاهیم جایگزین/ دگرواره استنتاج شده از سنت کلاسیک یا آثار معاصر. برای مثال، مطالعه مدرنیته بر پایه مفاهیم برگرفته از آراء و آثار شریعتی، مطهری، نورسی یا الجابری چه نتایجی را در پی خواهد داشت؟

با توجه به رویدادهای جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا، این موضوع به صورت ویژه مورد توجه خواهد بود که دگرگونی ها، بحران‌ها و آشوب‌های امروز خاورمیانه و شمال آفریقا، چه ارتباطی با تفکر اجتماعی مسلمانان معاصر دارند و یا با دیدگاه‌های برآمده از آراء و آثار متفکران مسلمان چگونه فهم، تبیین و تحلیل می‌شوند.



موضوع اولین و دومین کنفرانس تفکر اجتماعی و جامعه در خاور میانه و شمال آفریقا، که به ترتیب در تهران (1390) و استانبول (1391) برگزار شد، منشا و توسعه تفکر و نظریه اجتماعی در خاور میانه و شمال آفریقا بود. مقالاتی از متفکران و ایده‌ها از خاور میانه و شمال آفریقا و همچنین سایر نقاط جهان اسلام ارائه شدند با این هدف که به ایجاد نظریه‌ها و مفاهیم برای جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی کمک کنند. سومین کنفرانس بین المللی تفکر اجتماعی و جامعه ضمن تاکید بر آن مضامین و دنبال کردن اهداف کنفرانس اول و دوم بر کاربردها نیز تاکید می‌کند.



در این همایش، شماری از جامعه‌شناسان و متفکران اجتماعی از ایران و سایر کشورها دیدگاه‌ها و تحقیقات خود درباره موضوع کنفرانس را مطرح خواهند کرد. این کنفرانس، علاوه بر آن که به مباحث یاد شده می‌پردازد، فرصتی منحصر به فرد فراهم می‌آورد تا دانشگاهیان و پژوهشگران ایرانی، عرب و ترک شاغل در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی مختلف در سطح خاور میانه و شمال آفریقا گرد هم آیند و ارتباط و همکاری علمی منطقه‌ای را تقویت کنند.

این همایش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خیابان شصت وچهارم برگزار می شود.