محموله قاچاق حیوانات در معرض انقراض در قلعه گنج کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دامنگیر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شکارچیان طی روزهای گذشته اقدام به شکار پرنده حفاظت شده هوبره در شهرستان قلعه گنج کرده اند که این افراد دستگیر و هوبره های زنده گیری شده رها سازی شدند.

وی افزود: روز گذشته نیز در آخرین مورد ماموران حفاظت محیط زیست در منطقه چالک قلعه گنج دو نفر را در همین زمینه دستگیر کردند.

وی گفت: از این افراد 17 قطعه هوبره زنده گیری شده کشف شد.

وی افزود: این افراد اقدام به تله گذاری در سطح منطقه کرده بودند که دستگیر و به مراجع قانونی تحویل شدند.

دامنگیر گفت: پرنده های کشف شده نیز پس از طی مراحل قرنطینه آزاد سازی می شوند.