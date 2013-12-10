امير طيبي در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: پس از رايزني‌هاي گسترده وزارت كشور، حجت الاسلام محمد صالحي منش را به عنوان گزينه استانداري قم قطعي كرده است و با توجه به سخنان سخنگوي وزير كشور‏، نام استاندار جديد قم در جلسه فرداي هيئت دولت به صورت رسمي اعلام خواهد شد.

وي از حجت الاسلام صالحي منش به عنوان چهره‌اي شناخته شده در استان و مورد اعتماد مراجع و علما ياد كرد و گفت: آقاي صالحي منش اصولگرا و اصلاح طلب رایج و جناحی نیست و به هيچ وجه يك چهره جناحي نبوده و به عنوان چهره‌اي معتدل و حق طلب محسوب مي‌شود.

مسئول ستاد انتخاباتي دكتر روحاني در قم تصريح كرد: بسياري از اصولگرايان و اصلاح طلبان معتدل نظر مثبتي بر انتخاب وي داشته‌اند.

وی در پايان گفت: حجت الاسلام صالحي منش از اساتيد سطوح عالي حوزه علميه و جامعه المصطفي(ص) است و ارتباط مناسبي با مراجع معظم تقليد و علماي حوزه علميه قم دارد.

عضو ستاد استقبال از امام(ره)، مسئول بسيج مستضعفين قم، معاون امور اجتماعي بعثه مقام معظم رهبري، فرمانده سپاه حفاظت ولي امر، رئيس ستاد كميته‌هاي انقلاب اسلامي از جمله سوابق اجرايي حجت الاسلام محمد صالحي منش است.