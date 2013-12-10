به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامري ظهر سه شنبه در جلسه فوق العاده شوراي هماهنگي مديريت بحران استان همدان گفت: تمامي دستگاههاي اجرايي و امدادي با برنامه ريزي مناسب و هماهنگي با اداره کل مديريت بحران استان باید نسبت به حفظ آمادگي براي مقابله با حوادث زمستاني اقدام کنند.

سامری با تاکید بر تعامل مناسب با يکديگر، گفت: تمامي دستگاههاي اجرايي و امدادي باید با بکارگيري کليه امکانات و تجهيزات و منابع انساني تحت اختيار خود برای رفاه مردم تلاش کنند.

وي همچنین در این نشست اظهار داشت: باید براي بازگشايي 10 کيلومتر از آزاد راه همدان - ساوه در محدوده گردنه دخان، با حضور نماینده اداره کل دفتر فني استانداري و دستگاه هاي ذيربط جلسه اي تشکيل و ضمن بازديد ميداني نسبت به اتخاذ تصميم مناسب برای ايمني لازم اقدام شود.

معاون عمراني استاندار همدان افزود: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان باید تمهيدات لازم را براي آمادگي بيمارستانهاي سطح استان بیندیشند.

سامری گفت: موضوع استفاده از سوخت دوم در صورت وقوع مشکل در امر گاز رساني در فصل زمستان بطور جدي باید مد نظر قرار گيرد.

وی اظهار داشت: در اين مورد با هماهنگي اداره کل مديريت بحران بازديدهاي دوره اي از ميزان آمادگي بيمارستان ها بعمل خواهد آمد.

سامري اضافه کرد : شهرداری همدان باید بمنظور جلوگيري از بروز مشکل در امر برفروبي در سطح شهر همدان، ضمن بکارگيري امکانات و تجهيزات و منابع انساني و بخصوص پيمانکاران بخش خصوصي براي تخليه برف هاي محلات شهر برنامه ریزی داشته باشد.