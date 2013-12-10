ارائه گزارش معاونت خدمات شهری به شورا

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبدالهی گزارشی را در خصوص برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در حوزه خدمات شهری و سازمان‌ های تابعه ارائه کرد که بیشتر به کلیات پرداخت و در ادامه اعضای شورا مطالب و سوالاتی را از وی ارائه کردند.

عبدالحسین مختاباد، عضو شورای شهر تهران خطاب به معاون شهردار گفت: علاوه بر بازدید خود، تصاویری را در مورد اتوبان نیایش دیده‌ام که در آن شرایط معتادان بسیار نگران کننده بود و حتی معتادان به راحتی در آنجا چادر زده بودند و یا در محله هرندی محیطی آلوده وجود داشت. سوال من این است که وظیفه این معاونت در مورد این لکه‌ های سیاه در شهر که هر روز بیشتر می‌شود چیست؟

دکتر رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه بسیاری از پروژه‌های شهرداری پیوست سلامت و محیط زیست ندارند و یا اجرایی نشده‌اند، گفت: به عنوان مثال اگر شهرداری در تونل توحید پیوست سلامت را اجرایی می‌کرد شاهد نبودیم که موتورسیکلت سواران در آن بیهوش شوند و بعد شهرداری هزینه‌ های اضافی را برای جبران این خسارت بپردازد و حالا هم شهرداری باید در مورد تونل نیایش ضمانت بدهد که اگر حادثه و آتش سوزی در این تونل رخ دهد چند هزار نفر دچار آسیب خواهند شد؟

محمد حقانی، عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به تذکرهای متعددی که در مورد حذف و از بین بردن باغات شهر تهران داشته است گفت: متاسفانه هر روز باغات زیادی از طرق مختلف از بین می‌ روند و باید راهکاری برای این مشکل بزرگ پیدا کنیم.

وی افزود: به عنوان مثال "باغ معنوی" در خیابان جمشیدیه را مورد هجوم قرار داده‌اند و درختان آن را خشکانده‌اند و بعد شهرداری منطقه نیز مجوز را صادر کرده و بدون هیچ مشکلی کار خودشان را انجام داده‌اند. کشتن یک درخت مثل کشتن یک نفر انسان است و بعد بگوییم در آینده دو سه هزار بچه به دنیا می‌آیند.

وی از شهرداری تهران خواست تا باغ معنوی را مصادره کند و درختان باقی مانده آن را نجات دهد.

وی در ادامه در تذکری گفت: ورود سازمان میادین میوه و تره بار به بخش خصوصی درست نیست، چرا که سازمان میادین میوه و تره بار باید بدون سود، فاصله‌ ای بین تولید و مصرف کننده را پر کند به همین دلیل اقداماتی که اخیرا در قالب BOT‌ برای ساخت فضاهای جدید انجام می‌دهد خلاف قانون است.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به بازدید خود از خوابگاه‌های کارگران شهرداری گفت: فضاهای خوبی در نظر گرفته شده اما نگهداری و نظارت بر این خوابگاه‌ها مناسب نیست و شرایط بدی در حال حاضر در آنجا وجود دارد و از کوچکترین امکانات نظیر نظافت و ایمنی برخوردار نیستند و به عنوان مثال در زمان بازدید ما شاهد بودیم که وضع نظافت خوبی نداشتند و بخاری‌ها بدون دود کش بودند که اگر چنین شرایطی ادامه یابد و کسی بمیرد فاجعه بزرگی رخ خواهد داد.

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در ادامه گفت: واگذاری فروشگاه‌ های شهروند به بخش خصوصی در طول چهار سال آینده قابل قبول است اما باید برخی از موارد مهم در مورد این واگذاری‌ ها رعایت شود.

وی همچنین با اشاره به روند آبیاری فضای سبز در شهر تهران گفت: شهرداری تا کنون بیش از 200 حلقه چاه حفر کرده است و به شدت سفره آب های زیر زمینی پایین رفته و باید در مورد حوزه مدیریت آب و مدیریت بحران توجه جدی داشته باشیم.

دنیامالی گفت: آبخیزداری در تهران و بازگشت چرخه آب های سطحی و قنات‌ها باید بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به حوزه تفرجی "هفت رود دره" در تهران اشاره کرد و گفت: مردم در زمان استفاده و تفریح از کنار این رود دره‌ ها می‌گذرند و راضی هستند اما در پایین دست این رود دره‌ ها نگرانی برای وقوع سیل وجود دارد.

وی تاکید کرد: باید مدلی از احتمال سیل در تهران با توجه به مدل 50 و یا 100 سال گذشته سیل در تهران تهیه شود و گفت: در سیلی که سالها قبل در تجریش رخ داد شاهد بودیم که چطور سنگ های چندین تنی را با خود به شهر آورد و چه خسارتی را وارد کرد.

دنیامالی همچنین در ادامه به ساماندهی آرامستان‌ ها در شهرری به صورت اختصاصی تاکید کرد و گفت: شهرری یکی از اماکنی است که ابنیه تاریخی در آن بسیار زیاد است و باید برای ساماندهی این ابنیه تاریخی که برخی از آنها تبدیل به محل‌ هایی برای ناهنجاری های اجتماعی شده‌، فکری شود.

دنیامالی در ادامه تذکر خود به معاونت خدمات شهری گفت: از شما می‌ خواهم تا کشتن غیرانسانی و غیراخلاقی و غیرشرعی سگ‌ های ولگرد را تعطیل کنید.

وی همچنین اضافه کرد: در مورد موش‌ها هم همین وضعیت وجود دارد، اما در مورد این موجودات طرح عقیم سازی موش را انجام داده‌ اند، اما ما نفهمیده‌ایم که این طرح‌ ها چه نتایجی را داشته است و بهتر است گزارشی از این موضوعات به شورا آورده شود.

همچنین تقی پور، سخنگوی شورای شهر تهران ضمن اعلام مخالفت نسبت به خصوصی سازی فروشگاه‌ های شهروند گفت: اگر شهروند را خصوصی کنیم، چیزی می‌شود شبیه همه پاساژهای خصوصی شهر تهران.

وی افزود: مگر بخش خصوصی دستش بسته است و محدودیتی دارد تا بتواند چنین فضاهایی را ایجاد کند و لزومی ندارد که فروشگاه‌ های شهروند تبدیل به بخش خصوصی شود و این تصمیم به هیچ وجه تصمیم مناسب و به نفع مردم نیست.

مرتضی طلایی نائب رئیس شورای شهر تهران نیز با نام بردن از محلی به نام "کامپ" در محدود اطراف خوابگاه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفت: این محله وضعیتی اسفبار دارد و از پلیس خواسته‌ایم تا نسبت به این شرایط وارد عمل شود و برای این محله طرح موضعی تهیه شود.

طلایی اضافه کرد: البته فقط در این محله نیست و باید در مورد محله اسلام‌ آباد و فرحزاد نیز که شرایطی مشابه دارند اقدامات لازم صورت گیرد.

پرویز سروری نیز با تاکید بر اینکه باید ساخت و سازهای غیرمجاز در دره پونک که در حال انجام است ساماندهی شود.

وی تاکید کرد: البته این موضوع تنها با عزم شهرداری محقق نمی‌شود و باید دستگاه‌های دیگری نیز به این موضوع ورود پیدا کنند.

تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر تهران نیز با اشاره به شرایط نگران‌ کننده محله اسلام‌آباد گفت: این محله تنها نامش اسلام‌آباد است اما مثل خود اسلام مظلوم واقعه شده است.

تقی‌پور افزود: در این محله مغازه‌ ها و تعمیرگاه‌هایی بدون مجوز کار می‌کنند که باید برچیده شوند. همچنین یک پل در این منطقه وجود دارد که وقتی شب می‌شود تبدیل به تگزاس می‌شود و باید نسبت به ساماندهی این محل توجه ویژه صورت گیرد.

در ادامه این جلسه مجتبی شاکری نیز با اشاره به عمارتی که در دربند وجود دارد ، گفت: این عمارت باغی با ارزش داشته که کل درختان آن را قطع کرده‌اند البته داخل آن شبیه عمارت کلاه فرنگی است و مالکان این باغ در حال تجاوز به حریم کوه هستند.