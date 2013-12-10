ورزشکار کردستاني در مسابقات ليفت قهرماني کشور مدال طلا کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کسب مدال طلای لیفت کشور توسط ورزشکار کردستانی، دعوتبانوي ووشوکار نوجوان کردستاني به اردوي تيم ملي ووشو بانوان ايران و کسب مدال طلای قایقرانان کردستانی در مسابقات قایقرانی ماراتن کشور هنگ هنگ از جمله مهمترین اخبار ورزشی استان است.

در اين رقابت ها تيم پيشکسوتان هيئت پرورش اندام و بدنسازي استان کردستان با پنج ورزشکار و با سرپرستي "برهان بيگلري" به اين مسابقات اعزام شدند و موفق به کسب يک مدال طلا شد.

بر اين اساس "ناصر اسدی" در وزن 120 کيلوگرم پيشکسوتان با رکورد 190 کيلوگرم به مقام قهرماني و عنوان نخست دست يافت.

دعوت بانوي ووشوکار نوجوان کردستاني به اردوي تيم ملي ووشو بانوان ايران

"زهرا مراد طلب" با کسب مدال برنز مسابقات بخش تالو نوجوانان قهرماني کشور در فرم چانگ چوان، از سوي کادر فني تيم ملي برای شرکت در اردوي تدارکاتي و حضور در مسابقات درون اردويي به اين مرحله از اردوي آماده سازي دعوت شد.

اردوي تيم ملي ووشو بانوان دي ماه سال جاري در محل آکادمي ووشو تهران برگزار می شود و نفرات برتر مسابقات درون اردويي خود را براي حضور در مسابقات جهاني جوانان ترکيه 2014 آماده مي کنند.

تيم ووشو استان کردستان با حضور 11 ورزشکار و با مربيگري "مهسا اسدي" و سرپرستي "مهسا مروي زادگان" به مسابقات ووشو بانوان قهرماني کشور و انتخابي تيم ملي اعزام می شوند که در نهايت توسط "زهرا مرادطلب" به يک نشان برنز دست يافت.

کسب مدال طلای قایقرانان کردستانی در مسابقات قایقرانی ماراتن کشور هنگ هنگ

تيم قايقراني استان کردستان که به نمايندگي از ايران در مسابقات بين المللي قايقراني ماراتن در کشور هنگ کنگ شرکت کرده بود و موفق به کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز اين مسابقات شد.

اين رقابت ها با حضور تيم هايي از کردستان( ايران )، هنگ کنگ، چين، چين تايپه، ماکائو و روسيه در چهار رده سني جوانان، بزرگسالان و رده هاي سني 35 تا 39 سال و 45 تا 49 سال و 80 قايقران برگزار شد.

در پايان اين مسابقات در بخش کانو کانادايي جوانان "ماکوان باواني" به مدال نقره دست يافت و در رده سني 35 تا 39 سال بخش کاياک "ساسان متين" ديگر نشان نقره اين رقابت ها را کسب کرد.

همچنين "ارشيد ناصري" در مسابقات بخش کاياک بزرگسالان به مدال برنز بسنده کرد و در بخش کاياک رده سني 45 تا 49 سال "طاه باواني" حائز گردن آويز برنز اين مسابقات شد.