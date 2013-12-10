صبای قم چهارمین پیروزی خود را برابر ولایت اهواز کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای دور رفت از مرحله گروهی مسابقات فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور در گروه های اول و دوم مقدماتی شامگاه دوشنبه هجدهم آذر ماه در شهرهای مختلف کشورمان با انجام هشت مسابقه پیگیری شد.

در حالی که امسال 19 تیم در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور حضور دارند، 9 تیم در گروه اول و 10 تیم در گروه دوم جای گرفته اند و بازی های خود را به شکل رفت و برگشت انجام می دهند تا تیم های صعود کننده از هر گروه مشخص شوند.

گروهی که در آن 10 تیم حضور دارند گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور یعنی گروهی است که تیم صبای قم در آن جای دارد و شاگردان مهدی گائینی در تلاش برای صعود به مرحله بعد تا اینجای کار بد عمل نکرده اند.

صبای قم در هفتمین هفته رقابت های مرحله گروهی و در دیداری از گروه دوم مقدماتی امشب در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم میزبان تیم فوتبال جوانان ولایت اهواز بود و در پایان توانست با نتیجه دو بر صفر حریف خود را شکست بدهد.

جوانان صبای قم در چهار بازی خانگی خود که دیدارهایی از هفته‌های اول، سوم، پنجم و هفتم مرحله گروهی مسابقات فوتبال باشگاه‌های دسته اول جوانان کشور بوده و در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شده، به ترتیب برابر تیم‌های پاس همدان و آب منطقه‌ای کرمانشاه به میدان رفت و با باخت سه بر یک برابر پاس همدان و پیروزی سه بر دو مقابل نماینده کرمانشاه از این دو مسابقه خارج شده اند اما تیم پارس خودرو ورامین را با شش گل شکست داده و امشب نیز تیم ولایت اهواز را دو بر صفر بردند، ضمن اینکه آنها بیرون از خانه مقابل تیم های خورشید قروه کردستان و نفت امیدیه مغلوب شده و از سد تیم منتظران بندر امام گذشته اند.

نتایج بازی های صبای قم در هفته های سپری شده از دیدارهای گروه دوم مقدماتی لیگ دسته اول جوانان کشور:

هفته اول: صبای قم 1- 3 پاس همدان

هفته دوم: صبای قم صفر- 1 خورشید قروه کردستان

هفته سوم: صبای قم 3- 2 آب منطقه ای کرمانشاه

هفته چهارم: صبای قم 2- 1 منتظران بندر امام

هفته پنجم: جوانان صبا 6- صفر پارس خودرو ورامین

هفته ششم: جوانان صبا 1- 3 نفت امیدیه

هفته هفتم: جوانان صبا 2 – صفر ولایت اهواز

هفته هشتم: جوانان صبا - پتروشیمی ماهشهر - 24 آذر در ماهشهر