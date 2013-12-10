مهندسی فرهنگی کشور نیاز به مدیریت بهتر دارد

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 19 آذر، سالروز تشكيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى به فرمان امام راحل اظهار داشت: امام خمینی (ره) در پیام خود به این مناسبت، نگرانی از این این که مدیریت فرهنگی کشور در اختیار کارفرمایان بی فرهنگ باشد و در خدمت استعمارگران قرار گیرد، ابراز داشتند.

وی افزود: به دلیل همین نگرانی و تأکید ایشان بر ضرورت انقلاب فرهنگی و به فرمان ایشان، این شورا توسط جمعی از اندیشمندان و صاحب نظران متعهد تشکیل شد تا برای فضای عمومی و علمی کشور، مهندسی فرهنگی صورت گیرد و در نتیجه رویکرد فرهنگی دانشگاه‌ها به سمت اسلامی شدن پیش برود.

حسینی بيان كرد: این مسئله دغدغه مقام معظم رهبرى در مورد دانشگاه ها بوده و هست و اگر چه شوراى عالى انقلاب فرهنگى تاکنون برنامه هايی را در این راستا تدوین کرده است اما به نظر می رسد تا تحقق اهداف تعالی بخش امام و مقام معظم رهبرى فاصله زیادی وجود دارد.

وی خاطرنشان كرد: احساس می شود که در پرداختن به تربیت معنوی دانشجویان وهدایت فکری و عملی آنان به خصوص در پرورش شخصیت دینی و مذهبی دانشجویان چندان موفقیت آمیز ظاهر نشده ایم و باید تلاشی مضاعف داشت.

حسینی با اشاره به این که شوراى عالى انقلاب فرهنگى باید کارآمدتر عمل کند ابراز داشت: این مجموعه باید برای پرورش اساتید و دانشجویان متعهد و انقلابی و متدین از خود تلاش بیشتری نشان دهد و در نگاه کلان خود به مهندسی فرهنگ عمومی کشور دقیق‌تر باشد.

وی افزود: اینکه چرا بسیاری از بد حجابی ها و ناهنجاریهای دینی، خروجی دانشگاه ها است و چرا سطح معلومات خروجی آموزش و پرورش ضعیف شده است و چرا گاهی با اهرم پول، کارهای علمی مخدوش می شود و چراهای بسیار دیگر در مهندسی فرهنگی کشور، می طلبد که شوراى عالى انقلاب فرهنگى تیم های نظارتی خود را به صورت فعالتر به کار گیرد.

حسینی ادامه داد: انتظار این است که بر مراکز آموزش عالی حساسیت بیشتری اعمال شود و کسی جوابگوی این نقیصه های رنج آور و مشکل ساز باشد.