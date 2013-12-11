نگاه دولت در بودجه 93 به گردشگری مثبت است

بیژن نوباوه، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، ضمن ارزیابی از لایحه بودجه 93 گفت: متاسفانه در مساله فرهنگ همیشه دچار یک نگاه تضعیفی هستیم، همیشه فرهنگ در نگاه آخر قرار دارد.

وی افزود: خوشبختانه فکر می کنم این دولت نگاه منطقی تری به این مقوله داشته و عملیاتی تر آن را در نظر گرفته است، در سال های گذشته چند طرح مبنی بر ضرورت خرید یک درصد از بودجه تملک دارایی از آثار داخلی هنری را ارائه کردیم که با مخالفت مواجه شد و حتی اگر در مواردی هم توانستیم موافقت مجلس را جلب کنیم شاهد بودیم که دولت در اجرا خوب عمل نکرد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: خوشبختانه دولت در لایحه جدید چندین مورد از موارد مدنظر ما را گنجانده و ارائه کرده است و این نگاه مثبت از سوی دولت در لایحه کمک می کند و اگر مجلس هم آن را مورد توجه قرار دهد قطعا در اجرا مشکلی وجود نخواهد داشت. این مساله می تواند تحولی در بخش گردشگری داشته باشد.

نوباوه گفت: بر اساس این طرح ها شهرداری ها موظف شدند که بخشی از زیرساخت های محل های اقامتی را تامین کنند و در این امر مشارکت جدی داشته باشند، که اگر این امر صورت گیرد هم شهرداری ها را در روند کار مشارکت داده و هم موجب توسعه کار خواهد شد که البته درآمدزا هم خواهد بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه طرح های این چنینی صرفا بودجه‌ خور نیست، گفت: در این طرح ها اگر یک تومان هزینه کنیم معادل 100 تومان می توانیم برداشت کنیم، چون باعث توسعه صنعت گردشگری می شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز درباره سرجمع بودجه فرهنگی آماری نگرفته ایم، گفت: فعلا در حال مطالعه هستیم، سال گذشته بودجه فرهنگی کشور حدود 29 درصد کاهش داشت، ولی در مجلس توانستیم آن را تا حدود 30 درصد افزایش دهیم.

نماینده مردم تهران درباره اینکه چه میزان از این بودجه عملیاتی شد، گفت: هنوز تفریغ بودجه نیامده که مشخص شود، اما به طور کلی این نگاه خوبی نبود که هر جا بخواهیم پول کم کنیم از بودجه فرهنگی کم کنیم.

نوباوه با اشاره به اهمیت نگاه دولت به این موضوع گفت: باید دید دولت در لایحه بودجه چه نگاهی به بخش های مختلف داشته، چه میزان از بودجه فرهنگی کم کرده و به چه بخش هایی توجه بیشتری داشته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: دولت درباره صنعت گردشگری لایحه خوبی به مجلس ارائه کرده، که اگر این بحث در بخش های دیگر فرهنگی هم وجود داشته باشد، نقش موثری در زمینه فرهنگ خواهد داشت.