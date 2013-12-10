افت مسائل اخلاقی یکی از علل افزایش پرونده های کیفری

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هيئت عمومي اصراري كيفري ديوان عالي كشورصبح امروز به رياست آيت الله محسني گركاني تشكيل جلسه داد . رئيس ديوان عالي كشور با تبريك ميلاد مبارك هفتمين اختر تابناك آسمان ولايت و امامت حضرت امام موسي كاظم (ع) بيان داشت : متاسفانه افت مسائل اخلاقي در جامعه يكي از علل افزايش پرونده هاي كيفري است و مسئولين محترم فرهنگي جامعه بايد با تلاش مضاعف در جهت رشد و ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و فرهنگ حقوقي جامعه تلاش كنند تا با ارتقاء آگاهي هاي حقوقي مردم ، جرائم در جامعه ، كاهش يابد .

وی در تبيين نقش ايمان و اعتقاد ديني در زندگي فردي و اجتماعي افراد بيان داشت : ايمان در بهبود روابط اجتماعي و گسترش محبت و الفت در ميان مردم نقش بزرگي دارد به گونه اي كه ناراحتي ها و بداخلاقي هاي شخصي و اجتماعي را كاهش مي دهد و به قلب انسان آرامش مي دهد همانگونه كه در قرآن كريم نيز آمده است : الابذكرالله تطمئن القلوب و در جاي ديگري نيز بيان فرموده : الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكرالله مومنان كساني هستند كه ياد و ذكر و نام خدا موجب آرامش قلب و اطمينان دل آنها مي شود .

آيت الله محسني گركاني با قرائت آيه شريفه : الا في الفتنه سقطوا افزود : ايمان ، غرائض و تمايلات نفساني انسان ها را تعديل مي كند و عفاف و پاكدامني و امانت ورزي را تا عمـق جان آدمي نفـوذ مي دهد و دلها را مهربان مي كند و به يكديگر پيوند مي زند ، اعتقاد و اعتماد متقابل را ميان افراد برقرار مي سازد و ارزشها را محترم و عدالت را امري مقدس مي شمارد . دوستان ايماني به يكديگر آن گونه مهر مي ورزند كه آنچه را براي خود دوست مي دارند يا ناپسند مي شمارند براي دوستان ديني خود نيز همانگونه بخواهند يا ناپسند بشمارند .

وی در ادامه بيان داشت : ايمان مذهبي در افراد با ايمان نيروي مقاومت مي آفريند و تلخي ها و ناكامي ها را شيرين مي كند و مومنين در نهايت بي توقعي به يكديگر كمك مي كنند و در مقابل ظلم و فساد به پا مي خيزند و به ستمگر مجال ستمگـري و فساد نمي دهند ، با وحـدت و همـدلي آلودگي هاي اجتماعي را پاك سازي و توطئه دشمنان را ناكام مي کنند .تجليـات انسـاني در سايه اتحـاد و برادري مـانند ستارگـان درخشان در آسمـان تـاريخ بشري مي درخشد چرا كه همه افراد را مانند اعضاء يك پيكر به هم پيوند داده و متحد گردانده است .

رئیس دیوان عالی کشور خاطر نشان کرد، از فرمايشات رسول گرامي اسلام آمده است كه : جامعه اسلامي همانند اعضاء يك خانواده اند محبت و مهرباني و دلسوزي سرشار در ميان آنها به گونه اي است كه اگر يك نفر از اعضاء خانواده به بيماري دردمند گردد ، همه افراد خانواده غصه دار و بي قرار مي شوند همچنين اگر يكي از افراد با ايمان دردمند شود يا مشكلي زندگي او را تلخ نمايد ، همه مومنان بايد دست به دست هم دهند و در راه برطرف كردن مشكل او بسيج گردند اگر اين دستور جامع پيامبر اعظم در ميان جمعيت كثير مسلمانان جهان بصورت فرهنگ نهادينه شود قدرت جهاني و امنيت عمومي مسلمانان ، سراسر جهـان را فرا ميگيرد و بر همه دشمنان اسلام پيروز مي گرداند و همه اين ها از ايمان به خدا سرچشمه مي گيرد .