صنایع دستی کرمان در نمایشگاه دستان خیال در معرض دید عموم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی زاهدیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: آثار هنري برگزيده و منتخب هنرمندان استان در نمايشگاه دستان خيال پرداز تهران به نمايش درآمد.

وی گفت: آثار هنري هنرمندان استان كرمان كه به 28 اثر مي رسند در نمايشگاه خانه هنرمندان تهران به معرض نمايش درآمد.

وي افزود: اين آثار شامل 15گليم،10 پته و 3 اثر هنري مس مي شود از تاريخ 14 تا 23 آذرماه جاري در معرض نمايش علاقمندان خواهد بود.

زاهديان اظهار داشت: در بين اين آثار ، آثار هنري كه نشان ملي مهر اصالت نيز دريافت كرده اند به چشم مي خورد.