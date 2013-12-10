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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

زاهدیان خبر داد:

صنایع دستی کرمان در نمایشگاه دستان خیال در معرض دید عموم قرار گرفت

صنایع دستی کرمان در نمایشگاه دستان خیال در معرض دید عموم قرار گرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان از شرکت هنرمندان کرمانی در نمایشگاه دستان خیال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زاهدیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: آثار هنري برگزيده و منتخب هنرمندان استان در نمايشگاه دستان خيال پرداز تهران به نمايش درآمد.

وی گفت: آثار هنري هنرمندان استان كرمان  كه به 28 اثر مي رسند در نمايشگاه خانه هنرمندان تهران به معرض نمايش درآمد.

وي افزود: اين آثار  شامل 15گليم،10 پته و 3 اثر هنري مس مي شود از تاريخ 14 تا 23 آذرماه جاري در معرض نمايش علاقمندان خواهد بود.

زاهديان اظهار داشت: در بين اين آثار ، آثار هنري كه نشان ملي مهر اصالت نيز دريافت كرده اند به چشم مي خورد.

کد مطلب 2192876

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