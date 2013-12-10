جشنواره گل بانوان فوتبالیست ماهان تندیس قم برابر دادگر کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، استارت شروع فصل جدید رقابت های لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور از امروز سه شنبه نوزدهم آذرماه زده شد و در این روز تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم با دادگر کرمان در هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور در خانه به میدان رفت.

تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم در هفته نخست از فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور در حضور بانوان فوتبال دوست قمی به مصاف تیم دادگر کرمان رفت دیداری که از اولین هفته بازی های هفتمین دوره لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد.

این تیم که از مدت ها قبل تمرینات آماده سازی خود را در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم آغاز کرده و با آمادگی کامل در دیداری خانگی در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به مصاف تیم فوتبال بانوان دادگر کرمان آمده بود جشنواره ای از گل به راه انداخت و حریف خود را با حساب هشت بر یک مغلوب کرد.

گل های تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم را در این مسابقه آزاده قمری و زهرا فتاحی (هر کدام 3 گل)، نسرین اکبری و شادی بهرامی (هر کدام یک گل) به ثمر رساندند و این تیم فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور را با قدرت آغاز کرد.

هفتمین دوره مسابقات لیگ دسته اول فوتبال قهرمانی بانوان باشگاه های کشور پیش از این قرار بود با حضور تیم های فوتبال بانوان باشگاه های ماهان تندیس قم، هیئت اصفهان، خرم بید شیراز، دادگر کرمان و فیروز آباد فارس برگزار شود اما دو تیم هیئت اصفهان و خرم بید شیراز از این بازی ها کناره گیری کرده اند.

بدین ترتیب این دوره از رقابت های لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه های کشور با حضور سه تیم برگزار می شود و بدین ترتیب در هفته نخست به غیر از مسابقه تیم های فوتبال بانوان ماهان تندیس قم و دادگر کرمان، تیم بانوان خرم بید شیراز استراحت کرد.

در هفته دوم این رقابت ها که سه شنبه بیست و ششم آذر ماه به انجام می رسد تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم استراحت می کند اما فوتبالیست های ماهان تندیس قم در هفته سوم این رقابت ها روز سه شنبه سوم دی ماه در شیراز به مصاف تیم فیروزآباد فارس می رود.

