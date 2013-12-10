به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‎آموزان شهر تهران با توجه به گرایش برخی از دانش‎آموزان به داستان‎نویسی و با نگاه به افق روشن ادبیات داستانی، جشنواره داستان‏نویسی«دفتر آبی» را با همکاری موسسه فرهنگی هنری "شهرستان ادب" برگزار می‎کند.

این جشنواره با هدف شکوفایی استعدادهای دانش‎آموزان و جهت‏دهی آنان به سمت ادبیات انقلاب اسلامی برگزار می‎شود تا از این رهگذر آیندگانی که می‎خواهند درباره انقلاب بنویسند، عمیق‎تر و ملموس‎تر وارد این عرصه شوند.

این جشنواره با موضوعات: اخلاق در محیط مدرسه، سبک زندگی دانش‌آموز مسلمان و موضوع آزاد برگزار می‌شود.

برگزیدگان این جشنواره در دوره حرفه‎ای داستان نویسی شرکت خواهند کرد و آثار آنان در قالب یک مجموعه به چاپ خواهد رسید.

همچنین به دانش‎آموزان برگزیده این جشنواره 5 عدد تبلت دانش‎آموزی و 5 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات اهدا خواهد شد.

دانش‎آموزان عضو انجمن اسلامی شهر تهران می‎توانند آثار خود را تا پایان بهمن ماه 92 به مربی پرورشی مدرسه تحویل داده یا آن را به آدرس: بزرگراه رسالت، نبش خیابان شهید هدایتی(کرمان شمالی)، پلاک 340 ارسال کرده یا به رایانامه daftar.abi@shahrestanadab.com ارسال کنند.

مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان این جشنواره اردیبهشت 93 برگزار خواهد شد.