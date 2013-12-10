به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان شهر تهران با توجه به گرایش برخی از دانشآموزان به داستاننویسی و با نگاه به افق روشن ادبیات داستانی، جشنواره داستاننویسی«دفتر آبی» را با همکاری موسسه فرهنگی هنری "شهرستان ادب" برگزار میکند.
این جشنواره با هدف شکوفایی استعدادهای دانشآموزان و جهتدهی آنان به سمت ادبیات انقلاب اسلامی برگزار میشود تا از این رهگذر آیندگانی که میخواهند درباره انقلاب بنویسند، عمیقتر و ملموستر وارد این عرصه شوند.
این جشنواره با موضوعات: اخلاق در محیط مدرسه، سبک زندگی دانشآموز مسلمان و موضوع آزاد برگزار میشود.
برگزیدگان این جشنواره در دوره حرفهای داستان نویسی شرکت خواهند کرد و آثار آنان در قالب یک مجموعه به چاپ خواهد رسید.
همچنین به دانشآموزان برگزیده این جشنواره 5 عدد تبلت دانشآموزی و 5 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات اهدا خواهد شد.
دانشآموزان عضو انجمن اسلامی شهر تهران میتوانند آثار خود را تا پایان بهمن ماه 92 به مربی پرورشی مدرسه تحویل داده یا آن را به آدرس: بزرگراه رسالت، نبش خیابان شهید هدایتی(کرمان شمالی)، پلاک 340 ارسال کرده یا به رایانامه daftar.abi@shahrestanadab.com ارسال کنند.
مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان این جشنواره اردیبهشت 93 برگزار خواهد شد.
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